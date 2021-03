GA Eagles licht opties van Berden, Bakker en Lucassen, afscheid drietal spelers

Berden, Bakker en Lucassen waren in het bezit van een aflopend contract, met een optie deze voor één jaar te verlengen. Bij alle drie de spelers is deze optie nu gelicht, waardoor ze tot medio 2022 vastliggen.

Bosvelt

“We zijn erg te spreken over de ontwikkeling van het drietal”, geeft technisch manager Paul Bosvelt aan. “Justin Bakker maakt een goede indruk tijdens de trainingen en de wedstrijden die hij speelt. Een jongen met potentie.”

Martijn Berden was de afgelopen maanden niet inzetbaar vanwege een knieblessure. In Oss maakte hij onlangs zijn rentree. Paul Bosvelt: “Mooi om hem weer op het veld te zien. We hebben er alle vertrouwen in dat hij uiteindelijk sterker terugkomt. We willen dan ook kijken of we zijn contract kunnen openbreken en verlengen."

Rabillard, Droste en Abdat

Daarnaast is besloten om de aflopende contracten van Rabillard, Droste en Abdat niet te verlengen. “Zowel Antoine als Wout gaf aan het heel goed naar zijn zin te hebben bij Go Ahead Eagles. Met name Wout zag zichzelf nog wel langer spelen bij de club. Toch speelt een stap naar het buitenland bij beide spelers als ambitie in het achterhoofd", aldus Bosvelt.

Vijftal

De gesprekken met Jeroen Veldmate, Sam Hendriks, Jacob Mulenga, Andries Noppert en Mitchel Michaelis, die tevens allen over een aflopend contract beschikken, worden in een later stadium gevoerd.

Veldmate

"Jeroen Veldmate is natuurlijk al wat langer aan boord en een belangrijke schakel in het veld. Toch hebben we besloten in dit stadium zijn contract voorlopig niet te verlengen. Een moeilijk besluit, maar er is op dit moment - kijkend naar de invulling van de selectie voor volgend jaar - simpelweg twijfel of we moeten verlengen en laten dat dus vanuit onze kant nog even open”, betoogt Bosvelt over de huidige aanvoerder van Go Ahead.