Daling sterftecijfers, voor het eerst dit jaar minder dan 200 sterfgevallen in een week tijd in Overijssel

Het aantal sterfgevallen in de provincie daalt. Voor het eerst dit jaar zijn er in een week tijd minder dan 200 mensen in Overijssel overleden. Dat blijkt uit sterftecijfers van het CBS over de periode van 15 tot en met 21 maart.

Er stierven die week 188 mensen, dat waren er 22 minder dan in de week ervoor. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar waren er 42 sterfgevallen minder. Ook ten opzichte van vóór de coronacrisis waren er minder sterfgevallen: in deze periode in 2019 werden 202 sterfgevallen geregistreerd.

Landelijke cijfers

Het beeld in Overijssel komt in grote lijnen overeen met het landelijke beeld. In heel Nederland overleden in de week van 15 tot en met 21 maart naar schatting 3100 mensen. Dat zijn ongeveer 200 sterfgevallen minder dan verwacht voor deze periode en ruim 100 sterfgevallen minder dan in de week daarvoor.

Vanaf eind september 2020 tot half februari dit jaar was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de derde week van februari dit jaar was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode en in de weken erna lag de sterfte eronder.

Corona

Het RIVM telde vorige week 138 mensen die overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De sterfte bij mensen die langdurige zorg ontvingen lag onder het verwachte aantal en ook de sterfte onder tachtigplussers was minder dan verwacht.

In de andere leeftijdsgroepen was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode. Er overleden naar schatting 1 700 mensen van 80 jaar of ouder, ruim 950 mensen van 65 tot 80 jaar en ruim 400 mensen jonger dan 65 jaar.

Kijk hier naar de sterftecijfers per week in Overijssel.