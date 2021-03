Eerste patiënten met een hoog medisch risico krijgen vaccin in MST in Enschede

De nieuwe vaccinatieronde is voor patiënten die een extra groot risico hebben om ernstig ziek te worden of te overlijden door COVID-19. Het gaat om vier groepen patiënten van wie het afweersysteem niet goed werkt:

• patiënten met bepaalde bloedkankers

• patiënten met ernstig nierfalen

• patiënten die een orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie hebben ondergaan

• patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis

Tekst gaat verder onder de video

Opluchting

Om één uur vanmiddag kregen de eerste patiënten een vaccin toegediend. De opluchting was groot, omdat deze patiënten een veel lagere weerstand hebben en waarbij het verloop van de ziekte ernstiger is.

Eén van de gevaccineerden vertelt dat hij niet getwijfeld heeft om gevaccineerd te worden. "Ik zit al een jaar binnen. Ik durf bijna niet naar buiten, alleen voor een wandelingetje."

Tekst gaat verder onder de foto

Het Moderna vaccin wordt klaargemaakt (Foto: RTV Oost)

Moderna

De gezondheidsraad heeft gekeken naar welke vaccins beschikbaar zijn. Er is gekozen voor Moderna, omdat deze samen met het vaccin van Pfizer de grootste afweerreactie oproept. "De patiënten die nu het Moderna-vaccin krijgen toegediend zijn bij uitstek patiënten die een probleem hebben met hun afweersysteem. Dus om bij hen een zo sterk mogelijke reactie op te roepen is het nodig om het sterkst mogelijke vaccin in te zetten", zegt internist-infectioloog Corine Delsing van het MST.

Uitnodiging

"Mensen die in aanmerking komen voor de prik worden door de ziekenhuizen uit de systemen gehaald. Ze krijgen ook van het ziekenhuis een uitnodiging", zegt Delsing. Voor het prikken heeft het MST extra personeel ingezet. "Ondanks dat het momenteel erg druk is in het ziekenhuis, zijn wij heel blij dat er collega's zijn die extra uren willen draaien om deze groep patiënten te vaccineren. Want eigenlijk is dat onze taak niet. Er zijn zelfs gepensioneerde artsen gekomen om te helpen. We zijn daar supertrots op", zegt Delsing.