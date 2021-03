Toch streep door wielerronde van Overijssel

Het had de start moeten worden van het nationale wielerseizoen voor de amateur-wielrenners, maar er gaat nu alsnog een streep door de Ronde van Overijssel. De organisatie van 'Overijssels Mooiste' krijgt van de autoriteiten geen groen licht voor een editie die onder strenge coronamaatregelen had moeten plaatsvinden. Er wordt nu nog gekeken of de ronde later dit jaar kan worden verreden, maar vanwege de overvolle wielerkalender wordt dat twijfelachtig.

Eerder deze week nog liet de organisatie weten dat er plannen waren om op zaterdag 1 mei van start te kunnen gaan. Daarvoor had de organisatie bij andere profwielerrondes haar licht opgestoken hoe dat onder coronaproof omstandigheden zou kunnen.

Geen vergunning

Maar er wordt geen vergunning afgegeven, heeft de organisatie te horen gekregen. Michiel Vincent, voorzitter van de organisatie van de wielerronde, zegt het besluit te begrijpen, maar toont zich teleurgesteld. “We hadden graag een plek willen bieden aan het Nederlandse topwielrennen. Zeker omdat de Ronde van Overijssel twee weken later is dan bijvoorbeeld de Amstel Gold Race. We hoopten dat er meer mogelijk zou zijn tegen die tijd. Helaas blijkt nu dat de coronamaatregelen langer nodig zijn.”

In goed overleg met burgemeester Hofland van start- en finishplaats Rijssen-Holten is besloten om de Ronde van Overijssel niet van start te laten gaan op 1 mei, vertelt voorzitter Michiel Vincent. “De organisatie van de Ronde heeft een lange aanloop en de gemeente Rijssen-Holten heeft ons de hele periode gesteund, tot het laatste moment. Maar op dit moment krijgen wij geen vergunning. Dat is heel erg jammer. Wij waren er namelijk helemaal klaar voor om deze wielerklassieker, onze regio en onze provincie veilig en coronaproof op de kaart te zetten.”

Reactie burgemeester

Burgemeester Arco Hofland: “Ik vind het ontzettend jammer dat de Ronde van Overijssel nu niet door kan gaan en begrijp de teleurstelling. Reikhalzend kijk ik uit naar de volgende editie en weet dat de organisatie dan opnieuw met haar positieve vrijwilligersinzet daar zeker een prachtige editie van gaat maken”.

Bidon halfvol

“Vanuit die positieve overtuiging gingen we ook aan de slag.” zegt Vincent. “Bij ons is de bidon altijd halfvol en kijken we naar wat wel kan. Dat is ook hoe we zijn als organisatie, met onze sponsoren en vrijwilligers. Toen we in december vorig jaar startten met de voorbereidingen hadden we goede hoop dat er 1 mei 2021 gekoerst kon worden. En omdat hier ook toppers van het Nederlandse wielrennen rijden had een ‘topsportuitzondering’ prima gekund. Daarom steunde ook de KNWU onze plannen.”

Snakken

De organisatie van ‘Overijssels Mooiste’ was niet de enige die hoopte op een positieve uitkomst. Michiel Vincent was verrast over de vele positieve reacties die hij kreeg: “Toen we bekend maakten dat we de Ronde écht wilden organiseren kregen we veel aanmoedigingen en duimpjes op social media. Je merkt dat de wielersport snakt naar wedstrijden. Ik hoop dat er snel weer gekoerst kan worden. Dat zeg ik als liefhebber, maar ook omdat deze sport dat nodig heeft.”

Doorgeschoven?

Of de Ronde van Overijssel later dit jaar wordt verreden is nog niet bekend, de organisatie kijkt naar de mogelijkheden. De wielerkalender voor het najaar van 2021 zit namelijk al erg vol met doorgeschoven wedstrijden. Mocht dat niet lukken, dan wordt de 68e editie van ‘Overijssels Mooiste’ op zaterdag 7 mei volgend jaar gehouden.