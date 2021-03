Botst gepland zonnepark in De Krim met het leefgebied van de otter en das?

Sabrina inventariseert als vrijwilliger voor de zoogdierenvereniging otters van Balkbrug tot Coevorden. "Toen de vergunning voor dit zonnepark is aangevraagd, leefden de das en de otter hier waarschijnlijk nog niet. Ze staan niet genoemd in het ecologisch onderzoek dat toen heeft plaatsgevonden, maar nu vind ik er regelmatig ottersporen. Letterlijk op de plek waar de panelen komen."

Ik vind overal uitwerpselen van otters Sabrina Engels

Verrassend

En daarom heeft Engels contact gezocht met de provincie, de gemeente, Staatsbosbeheer en met de zoogdierenvereniging Calutra. "Sommigen reageren verbaasd, omdat ze niet hadden verwacht dat er genoeg vis in deze betonnen waterbassins zou zitten voor otters."

Ze vervolgt: "Maar ik heb de otter en de das al meerdere malen in beeld gehad op de wildcamera. En ik vind overal spraints, uitwerpselen van de otter gevuld met vissengraat."

De waterbassins zijn overgenomen door de natuur, waar nu ook de otter en de das leven (Foto: Sabrina Engels)

Bewijs

De waterbakken zijn oorspronkelijk spoelwaterbassins van de aardappelfabriek, maar toen de fabriek in 1990 is gesloten is het gebied overgenomen door de natuur. Er leven veel watervogels en ook zeldzame, bedreigde soorten zoals de geoorde fuut, de visdief en de blauwborst.

Natuurbeschermingswet

In de Wet natuurbescherming staat dat de vaste voortplantings- of rustplaats van beschermde dieren niet beschadigd of vernield mag worden, en dat het leefgebied behouden moet blijven. Maar of dit bewezen kan worden en of het gevolgen heeft voor het zonnepark, is nog niet duidelijk.

"Dat ben ik nu aan het uitzoeken, maar iedereen zegt wat anders", vertelt Engels. Daarnaast is het ook nog niet wetenschappelijk bewezen of een zonnepark schadelijk kan zijn voor de otter en de das. Volgens stichting Das&Boom wordt daar nu onderzoek naar gedaan.

N343

Iets wat volgens Engels wel snel veranderen moet, is de plek langs de N343 waar otters oversteken. Er zit nu een sluis in de brede sloot waar de otters niet doorheen kunnen. Engels bukt. "Zie je dat spoor? Daar klimt de otter het water uit en gaat hier de weg over."

Op de locatie zijn er inmiddels drie otters doodgereden. Volgens Engels is het eenvoudig op te lossen. "Gewoon een duiker plaatsen en een raster langs de weg, zodat de dieren echt door de duiker naar de overkant gaan."

Zorgplicht

Engels gaat verder met het zoeken naar bewijzen en het beschermen van de otter. "Het is zo'n vrolijk dier en we hebben hem zelf teruggehaald. Dan moeten we er toch ook goed voor zorgen."