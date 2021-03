Veel bijval voor Kamerlid Omtzigt; honderden kaarten en bloemen naar CDA-fractie in Enschede

Vanuit alle hoeken van de samenleving krijgt Tweede Kamerlid en Enschedeër Pieter Omtzigt steun en bijval op de commotie die er rond zijn positie is ontstaan. Een Kamermeerderheid, inclusief VVD en D66, wil nu in debat met oud-verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma over de gelekte notitie.

Omtzigt zelf heeft nog niet gereageerd, maar oud-staatssecretaris Steven van Eijck heeft hem al wel gesproken. In het radioprogramma Spraakmakers op Radio 1 zegt Van Eijck dat Omtzigt 'aangeslagen en verbijsterd' is over de gang van zaken.

'Positie Omtzigt, functie elders'

Voor wie het heeft gemist: er is ophef ontstaan over de uitgelekte notitie op een formatiedocument waarop staat 'positie Omtzigt, functie elders'. Op een foto zijn uitgelekte notities te zien die Ollongren gisteren bij zich droeg. Pieter Omtzigt kreeg vorige week 342.000 voorkeurstemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

Na overleg met de fractie heeft de partij van Omtzigt, het CDA, besloten een debat te willen voeren als de nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd. Na CDA, PvdA, PVV, SP, JA21, Partij voor de Dieren en GroenLinks sluiten ook de VVD en D66 zich hierbij aan.

Tweets, bloemen en kaarten

Vanuit alle hoeken van de samenleving krijgt de nummer twee van de CDA-lijst nu steun en bijval. Niet alleen worden er massaal kaarten en e-mails gestuurd naar de CDA-fractie in Enschede, ook krijgen lokale bloemisten telefoontjes van mensen die bij Omtzigt een boeket willen laten bezorgen. Op Twitter wordt enorm veel gereageerd en op Facebook is een actie gestart.

Vanmiddag afgeleverd, bloemen voor Pieter Omtzigt, namens alle donateurs. Rode rozen voor een gewaardeerd, geliefd en... Posted by Joke Niekamp on Thursday, March 25, 2021

Dat Omzigt zelf niet publiek reageert op alle commotie, heeft met zijn privé-situatie te maken. Het CDA schrijft daarover op de website: "Pieter Omtzigt heeft zelf aangegeven het de komende tijd rustiger aan te doen, omdat hij teveel hooi op zijn vork heeft genomen."

"De partij respecteert dat en staat achter hem. En wenst hem met vele hartverwarmende reacties beterschap. Pieter zal zelf communiceren over zijn herstel en de timing ervan. We vragen iedereen om hem en zijn gezin rust te gunnen en zijn privacy te respecteren."

'Geen uitleg'

Gisteren waste demissionair premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte nog zijn handen in onschuld. Hij zei dat hijzelf én lijsttrekker Sigrid Kaag van D66 in de formatiegesprekken niets hebben gezegd over Pieter Omtzigt. Het is nog maar de vraag of oud-verkenner Ollongren zelf tekst en uitleg moet geven. Volgens Rutte hoeft ze dat niet. "Ze is nu gestopt als verkenner. De opdracht ligt nu bij nieuwe verkenners. Niemand gaat hier uitleg over geven."

Dat terwijl het uitgelekte document gisteren al direct leidde tot felle reacties. De vrouw van Pieter Omtzigt de Enschedese CDA-fractievoorzitter Ayfer Koç zei daarover op Twitter: "Dus deze politieke leiders hebben een exit-functie voor een hardwerkende volksvertegenwoordiger die zijn ziel en zaligheid heeft ingezet voor onze rechtsstaat."