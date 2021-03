De Grote Dialectshow bij RTV Oost - quiz antwoorden

De hele maand maart zetten we bij RTV Oost de streektaal in het zonnetje tijdens Maart Dialectmaand. Vanaf acht uur vanavond kun je hieronder meekijken met de De Grote Dialectshow op TV Oost: een show boordevol muziek, dialect en de strijd om de titel ‘Wiesbuul van Oaveriessel’.

De Grote Dialectshow wordt gepresenteerd door Monique Sleiderink en co-host Hendrik Jan Bökkers. Ze ontvangen diverse gasten en gaan in gesprek over de thema’s jongeren en dialect, muziek en ouderen en dialect. Tijdens de show wordt er gestreden om de titel ‘Wiesbuul van Oaveriessel’: een dialectquiz waarbij een leuke prijs te winnen valt. Natuurlijk is er muziek van Bökkers.

Uitzending gemist? Kijk het hier terug: https://www.rtvoost.nl/tv/gemist

Dit waren de antwoorden van dialectquiz:



Ronde 1

1. In welke Overijsselse plaats staat De Leugenpomp?

Antwoord A: Heino

2. Wat is de betekenis van het Sallandse woord Kulo?

Antwoord i: Vreemd persoon

3. Welke Overijsselse lekkernij is geen immaterieel erfgoed?

Antwoord R: Deventer koek

4. Wat betekent het Twentse woord ‘sloerig’?

Antwoord D: Hangerig

Ronde 2

5. In Buurtschap Eikelhof, in de buurt van Olst, staat een moordkruis uit De Middeleeuwen. Wie heeft wie daar vermoord?

Antwoord E: De ene broer heeft de andere broer vermoord

6. Wanneer kan kruudmoes gegeten worden?

Antwoord C: zomerperiode

7. Uit welke Overijsselse regio komt het woord ‘kattekärmse’? Het betekent: chaos.

Antwoord N: Salland

8. In de kop van Overijssel spreken ze wel eens over een talter. Wat is dat?

Antwoord E: een schommel

Ronde 3

9. Inwoners van welke Overijsselse stad worden Blauwvingers genoemd?

Antwoord S: Zwolle

10. Wat betekent het Twentse woord ‘foezel’?

Antwoord S: Sterke drank

11. Een steur is een zoetwatervis. Is deze vis ook een ingrediënt van het streekgerecht de kampersteur?

Antwoord K: Nee

12. Het verhaal gaat dat er een non is ingemetseld in de muren van Het Singraven in Denekamp. Waarom zou die non daar zijn ingemetseld?

Antwoord S: Onzedelijk gedrag

13. Een woord uit genemuiden: wat is eikoerei?

Antwoord H: Reuring