MST Enschede gaat buiten de deur opereren om wachtlijsten weg te werken

Om de ontstane wachtlijsten voor operaties weg te werken, gaat het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede op plekken buiten het ziekenhuis operaties uitvoeren. Zo worden knie- en heupoperaties vanaf maandag uitgevoerd binnen OCON Orthopedische kliniek in Hengelo. Ook gaan specialisten van het Enschedese ziekenhuis op zaterdag opereren.

Door operaties buiten de deur uit te voeren, ontstaat er weer ruimte in de operatiekamers in het MST. "We zijn heel blij dat we door de krachten te bundelen een inhaalslag kunnen maken met onze zorg. Mensen wachten soms al lang op een operatie", aldus bestuurder Jan den Boon van het MST.

Sommige operaties worden dus uitgevoerd in de operatiekamers van OCON, waarvan de kliniek zich bevindt in de ZGT in Hengelo. "De inmiddels ontstane wachtlijsten in de reguliere zorg worden nu een steeds groter en urgenter probleem. Aan het oplossen van dit probleem willen wij ook onze bijdrage leveren", aldus bestuurder Jessica ter Hofte.

De operaties worden wel gewoon uitgevoerd door specialisten van het Enschedese ziekenhuis. De eerste operaties voor volgende week bij OCON zijn al ingepland. Het ziekenhuis neemt contact op met de mensen die het aangaat.