Wachttijden voor hartoperatie in Twente lopen op tot tien weken: "Zorgelijk"

Landelijk is bepaald dat patiënten binnen zes weken geopereerd moeten worden. Die grens wordt momenteel (flink) overschreden in veel ziekenhuizen in Nederland. Een landelijke noodkreet van IC-artsen en thoraxchirurgen aan het ministerie van Volksgezondheid heeft de wachttijden niet doen slinken.

Slechte conditie

"Normaal lukte het altijd om mensen binnen drie weken te opereren. Nu zien we wachtlijsten oplopen tot tien weken", zegt Ramon de Nooijer, cardioloog bij ziekenhuis ZGT in Almelo. "Daar maken we ons wel zorgen over. Met name omdat we zien dat patiënten in slechtere conditie geopereerd worden."

Oorzaken van de langere wachttijden is vooral te wijten aan corona. "Het heeft met name te maken met de capaciteit op de IC", zegt De Nooijer. "Op het moment dat de IC-bezetting toeneemt met coronapatiënten, 'concurreert' dat direct met patiënten die een hartoperatie hebben gehad. Want alle patiënten die een hartoperatie hebben ondergaan, hebben na die operatie IC-zorg nodig."

Wij namen een kijkje op de hartafdeling van ZGT:

Langere revalidatie

Of de langere wachtlijsten ook voor blijvende schade kan zorgen bij hartpatiënten, weet ZGT nog niet. "We zien die schade nu nog niet", benadrukt De Nooijer. "Maar wat we wel zien, is dat patiënten in zwakkere conditie binnenkomen. Dat betekent een langere opnameduur na de operatie en mogelijk ook een langer traject in de hartrevalidatie. Dat kan oplopen tot enkele maanden extra."

Is er een oplossing van de wachtlijsten? "We moeten de coronacrisis zo snel mogelijk onder controle krijgen. Dus de oproep aan iedereen is om je aan de maatregelen te houden en je zo snel mogelijk te laten vaccineren, als het kan."