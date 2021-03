Advocaten van 'moordbroers' willen de Twentse Godfather Simo D. ondervragen

Het advocatenteam van de veroordeelde broers Kleine- en Grote Wolf wil graag de zelfbenoemde Twentse Godfather Simo D. kunnen ondervragen. Dat verzoek hebben de advocaten vandaag gedaan in de hoger beroepszaak tegen de broers. De twee zijn door de rechtbank tot een kwart eeuw cel veroordeeld voor een serie moordaanslagen in Twente en Gronau, waaronder het in brand steken van een kapper.

Tot nu toe is er voor de advocaten geen gelegenheid geweest om vragen te stellen aan Simo D. De verdediging van Kleine- en Grote Wolf vindt dat wel van belang, omdat hij degene zou zijn die enkele van de aanslagen zou hebben verordonneerd.

Opdrachtgever

Simo D. zit sinds enkele maanden in de Nederlandse cel als verondersteld opdrachtgever van vijf moordaanslagen. Op de onlangs gehouden eerste openbare rechtszitting tegen hem, werd bekend dat de zelfbenoemde Godfather verklaringen wil afleggen bij de politie. "Wij willen graag weten wat hij daar vertelt en hem daarmee confronteren", zeggen de advocaten van de Wolvenbroers.

Ook willen ze graag spreken met de vermeende rechterhand van Simo, een man met de bijnaam Brillie. Die zou degene zijn die heeft gefungeerd als tussenpersoon bij de aanslagen en kon beschikken over wapens. Ook hij is niet gehoord bij de rechtszaak in Almelo.

Naast het in brand steken van een kapper in Enschede, gaat het om een moordaanslag op een man aan de Ruischenborchstraat, het schieten op een man in Gronau en het beschieten van panden in Almelo en Enschede.

Kroongetuige

De verdediging van de Wolven zet opnieuw vraagtekens bij de betrouwbaarheid van een officieuze kroongetuige in de zaak. Die heeft verschillende belastende verklaringen afgelegd, naar eigen zeggen zonder tegenprestatie. Maar dat geloven met name de advocaten van Grote Wolf niet.

"In de verhoren zegt hij tegen de recherche: 'gaan jullie me dan financieel een beetje helpen?', waarop de rechercheur antwoordt met 'hmm hmm'. Wat betekent dat?", willen de advocaten weten. Daarom hebben ze gevraagd of ze de geluidsopnames van de verhoren van de kroongetuige zelf mogen afluisteren. Ook willen ze de rechercheurs spreken die het verhoor met de kroongetuige hebben afgenomen.

Rechtbankje

De kroongetuige zegt ook dat Grote Wolf bij een zogenoemd 'rechtbankje' heeft toegegeven dat hij betrokken is geweest bij verschillende aanslagen. Deelnemers aan dat 'rechtbankje' zouden verschillende leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah zijn, onder wie een van de oprichters. "Wij willen die mensen graag spreken", zeggen de advocaten van Grote Wolf.

Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de verzoeken van de advocaten. Alleen hoeven de rechercheurs die de kroongetuige hebben bevraagd niet op te komen draven van het OM. "Ze kunnen wel schriftelijk vragen beantwoorden."

Het gerechtshof moet nog een besluit nemen over de onderzoekswensen van de advocaten.