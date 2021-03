Kleine lening SUN Twente heeft grote impact: "Geen stress als de deurbel gaat"

Stichting Urgente Noden (SUN) Twente verstrekte vorig jaar de eerste leningen uit haar sociaal leenfonds. Een mijlpaal voor de stichting die nu vier jaar aan de weg timmert in de regio. Met deze renteloze lening kunnen openstaande rekeningen worden betaald, die in de praktijk veel stress veroorzaken. "Mensen hebben daarna nog maar te maken met één schuldeiser en dat zijn wij", zegt voorzitter Peter van Kesteren. "Dat zorgt voor rust en een overzichtelijke situatie."

Geldproblemen en schulden kunnen psychische klachten, zoals stress, slaap- en piekerproblemen veroorzaken of gevoelens van schaamte, boosheid of eenzaamheid oproepen. Het sociaal leenfonds van SUN Twente is speciaal voor mensen met een relatief kleine schuld tot 1750 euro (gezinnen tot 2500 euro).

“Met zo’n sociale lening voorkomen we dat mensen dieper in de schulden raken. Nadat ze hun rekeningen hebben betaald, hebben ze geen stress meer als de deurbel gaat uit angst dat er een deurwaarder staat", legt Van Kesteren uit. Sinds vorig jaar zijn zeven van dit soort leningen verstrekt, daarmee is een bedrag van bijna 11.000 euro gemoeid.

Zelfs mensen met laagste inkomens kunnen aflossen

"De sociale lening is ook bedoeld voor huishoudens die dringend een grote aanschaf moeten doen, maar deze niet kunnen betalen. We helpen bijvoorbeeld mensen die zonder elektriciteit of water zitten. Of wanneer mensen zich door schulden bij de zorgverzekeraar niet aanvullend kunnen verzekeren voor tandartskosten, terwijl een behandeling noodzakelijk is."

Voorwaarden aan lening

Zoals voor elke lening geldt, zijn er ook voorwaarden verbonden aan de sociale lening van SUN Twente. "Als de situatie daarom vraagt, wordt de lening alleen verstrekt als mensen financiële begeleiding accepteren. Verder moet het geleende bedrag binnen drie jaar terugbetaald worden." Deze ruimhartige termijn maakt het volgens Van Kesteren mogelijk dat zelfs mensen met de laagste inkomens de lening kunnen aflossen.

Een moeder en haar zoon kunnen al 4 weken niet meer douchen omdat de boiler kapot is. Geld voor een nieuwe is er niet. In het huis hangt nu een huurketel. SUN betaalde de installatiekosten van duizend euro.

Het sociale leenfonds van SUN Twente is dus nieuw. Daarvoor stond de stichting mensen al bij met eenmalige giften. "We verlenen materiële hulp aan huishoudens of individuele personen die in een urgente noodsituatie zitten. Wij zijn een soort laatste redmiddel. We komen in beeld als andere voorzieningen zijn afgewezen, zoals een beroep op bijzondere bijstand bij de gemeente."

Gestage groei

De mensen kunnen de gift niet zelf aanvragen. Dat moeten professionele hulpverleners voor hen doen. "Vanaf onze oprichting maken we een gestage groei door in het aantal aanvragen per jaar. In 2020 hebben we 72 van de 180 aanvragen voor acute nood gehonoreerd en 7 sociale leningen verstrekt."

Hoeveel mensen in armoede leven, weet Van Kesteren niet. "Er is veel stille armoede. Als we wisten om wie het allemaal gaat, zouden we ze makkelijker kunnen bereiken."

Een vrouw in een rolstoel woont in Almelo en werkt in Hengelo. Met haar eigen auto rijdt ze naar haar werk. De rolstoel gaat mee in de auto. Haar auto gaat stuk. De reparatie kost 600 euro. Dat geld heeft ze niet. Door een renteloze lening van SUN kan ze de rekening betalen en behoudt ze haar baan.

Het afgelopen jaar keerde SUN Twente voor iets meer dan 48.000 euro aan eenmalige giften uit. De meeste aanvragen (24) werden gedaan voor de aanschaf van medische voorzieningen en brillen. Hiervoor werd een bedrag van 13.403,45 euro uitgekeerd. Daarnaast ging het meeste geld naar mobiliteit en woninginrichting, respectievelijk 10.690,61 en 9.059.58 euro.

Mevrouw woont in haar laatste levensfase in een hospice. Ze heeft geen geld voor persoonlijke verzorgingsproducten. Haar familie kan of wil hier niet voor betalen. Het hospice krijgt 200 euro van SUN, waarmee de noodzakelijke spullen worden aanschaft.

In het jaarverslag 2020 van de stichting staat dat steeds meer professionele hulpverleners de stichting weten te vinden. "Je moet dan denken aan gezinscoaches, dak- en thuislozenorganisaties zoals het Leger des Heils en Tactus en begeleid wonen organisaties. Voor meer bekendheid laten wij ons gezicht steeds vaker zien tijdens lokale platformbijeenkomsten, zoals die van het Armoedepact in Almelo, de Ontwikkelgroep van Hardenberg en de Armoederegisseur van Twenterand."

De hulpverlener van een minderjarig meisje vraagt om 250 euro voor kleding en verzorgingsproducten. Het meisje woont niet meer thuis en haar ouders betalen niets meer voor haar. SUN keurt de aanvraag goed. De hulpverlener koopt een winterjas, een broek en een trui, ondergoed, een pyjama en tandpasta en douchegel voor het meisje.

SUN Twente startte vier jaar geleden in Almelo. Later sloten de gemeenten Twenterand en Hardenberg zich aan. Inmiddels worden gesprekken gevoerd met andere gemeenten zoals Hof van Twente. De inkomsten van de stichting zijn giften van private vermogensfondsen.

Besparing voor de samenleving

In het laatste jaarverslag schrijft SUN over het effect op de samenleving. “We zien dat onze inzet vaak leidt tot een fikse besparing van maatschappelijke kosten. Wanneer wij een huisontruiming of huisuitzetting kunnen voorkomen, besparen wij de samenleving daar 35.000 euro mee.” Maar het gaat meer dan om geld, besluit Van Kesteren: “Belangrijker is dat mensen de regie houden over hun leven en hun waardigheid behouden.”

In Overijssel zijn meerdere noodfondsen actief. SUN Twente is aangesloten bij Stichting Urgente Noden Nederland. Ook het Noodfonds Zwolle en omgeving is onderdeel van deze landelijke stichting.