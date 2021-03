Muzikaal monumentje voor vondeling Sem in poging mysterie rond dode baby te ontrafelen

Het is eind januari 2006 als spelende kinderen in een vijver in de wijk De Hoop in Doetinchem een pasgeboren baby vinden. Het kind blijkt door fors geweld om het leven gebracht. De vondeling wordt later Sem Vijverberg genoemd: Sem naar het zevenjarig meisje dat hem in het water ontdekte en Vijverberg zoals het nabijgelegen stadion van voetbalclub De Graafschap heet.

Ondanks uitvoerig politieonderzoek lukt het nooit om het mysterie rond Sem op te lossen. Want wie zijn zijn ouders? En zijn die ouders dan ook verantwoordelijk voor zijn dood?

Cold case

Het politieonderzoek is nu nieuw leven ingeblazen. Zo zullen de spelers van De Graafschap binnenkort in speciale shirts spelen om zo opnieuw aandacht voor de zaak te vragen.

Tekst gaat verder onder video

Nummer

Daarnaast heeft een groep Overijsselse muzikanten een lied opgenomen, dat vandaag wordt gelanceerd. "Inderdaad, een opvallende aanpak", vertelt Jan Thijs van Hemmen. "Voorheen hadden we de landelijke coldcase-kalender die in gevangenissen werd verspreid en waarmee we nooit opgeloste misdrijven opnieuw onder de aandacht brachten. Van die kalender zijn we dit jaar afgestapt. Tegenwoordig gebruiken we andere methodes om het publiek te attenderen op dit soort misdrijven. En daarvoor vallen we sinds dit jaar regelmatig terug op een niet-alledaagse aanpak."

Jan Thijs van Hemmen is behalve politiewoordvoerder in zijn vrije tijd muzikant. Hij was degene die op het idee kwam van de single. "Dit misdrijf speelde in Oost-Nederland en ik vond daarom dat het lied in deze regio moest worden opgenomen. Reden voor mij om contact te leggen met Edwin van Hoevelaak van de Rooftop Studio's in Holten." In deze studio namen tal van grootheden uit de nederpop op, onder wie André Hazes.

Razendsnel

En vervolgens ging het volgens Van Hemmen allemaal razendsnel. "Juist omdat we landelijke aandacht vragen voor de zaak wilden we graag een aansprekende naam. Van Hoevelaak kwam vervolgens met Xander de Buisonjé op de proppen. Toen Xander werd benaderd, wilde hij meteen meewerken. 'Dit raakt me, hier kan ik mijn gevoel in kwijt', was zijn eerste reactie. En dan is er nog de bijzonderheid dat Xanders oudste zoon ook Sem heet. Eveneens een tiener. Net als 'onze' Sem, die nu vijftien zou zijn geweest."

Hoop

Het was Xander ook die zelf de tekst schreef. "Waarbij hij niet teveel op de stoel van de politie wilde gaan zitten, vertelde Xander. Hij wilde de tekst breder trekken. Bepaalde fragmenten uit het nummer verwijzen zeker naar vondeling Sem. Maar de tekst omvat veel meer. Dit misdrijf speelde zich af in de wijk De Hoop. In dit nummer bezingt Xander dat - hoe donker het ook is - er altijd hoop is. De vrouw of ouders die destijds Sem hebben achtergelaten, deden dat ongetwijfeld omdat ze in een bepaalde situatie verkeerden. De boodschap van dit nummer is: ga dan hulp zoeken. Xander zei: 'Als we met ons nummer ook maar één kindje kunnen redden, is onze missie geslaagd."

Marcel Fisser Band

Het nummer werd ingespeeld door muzikanten die deel uitmaken van de Marcel Fisser Band, de vaste begeleidingsband van onder meer de tv-hit 'De beste zangers van Nederland'. Onder de muzikanten drummer Marijn van den Berg uit Raalte en bassist Edwin de Groot uit Holten. "En zelf heb ik ook heel bescheiden wat gitaar mogen inspelen", aldus Van Hemmen.

Belangeloos meewerken

Van Hemmen is blij met het eindresultaat. "Wat ik zo bijzonder vind, is dat mensen met deze statuur geheel belangeloos meewerken. Xander bijvoorbeeld die speciaal even naar België rijdt om de strijkers-partijen op te laten nemen."

Maar het allerbelangrijkste is dat het afschuwelijke misdrijf rond baby Sem wordt opgelost, aldus Van Hemmen. "In de eerste plaats is dit een muzikaal monumentje: als iets blijvends voor dat kindje dat destijds een fictieve naam heeft gekregen. Maar vooral ook hopen we dat er tipgevers zijn die door dit nummer zo geraakt worden dat ze een stap naar voren doen. En vertellen wat er destijds is gebeurd. Zodat we ooit dit mysterie kunnen oplossen."

Het nummer voor baby Sem is HIER te beluisteren.