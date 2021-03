Heracles speelt in eigen huis oefenwedstrijd gelijk tegen NEC

Heracles begon met een mix van basisspelers en reserves. Robin Pröpper was daarvan het dichtst bij een treffer, maar kopte op de lat. Ook NEC kreeg enkele kansen in de eerste helft, maar het was Heracles dat via Rai Vloet op voorsprong kwam.

Na rust kwamen er bij de thuisploeg tien nieuwe namen in de ploeg. Alleen doelman Michael Brouwer bleef staan. De ploeg uit Nijmegen draaide in de tweede helft het duel om. Een kwartier voor het einde maakte Anton Fase gelijk en een paar minuten later bezorgde Elayis Tavsan NEC de voorsprong. Elias Sierra zorgde kort voor het einde echter toch nog voor de 2-2. Later op deze plek beelden van de wedstrijd.