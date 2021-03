Band Mooi Wark krijgt gouden award voor nummer Achter de tent

Wilfried Poorthuis schreef de tekst voor het nummer in slechts een kwartier, op de terugweg naar huis. Zijn inspiratie kwam voort uit een gesprek met de band Mooi Wark over het muzikantenbestaan en hun wilde jaren, waarin ze vaker achter de tent stonden dan in de tent. Het nummer werd uitgebracht op het album Bok ‘m d’r op! en stond zes weken in de top 100. Achter de tent was direct een hit en is nu officieel goud waard.

Een Gouden Award voor een dialectnummer is bijzonder. De markt voor dialectmuziek is klein, dus 1 miljoen streams voor Mooi Wark is net zo bijzonder als 10 miljoen streams voor André Hazes junior, legt Wilfried Poorthuis uit.

Platenmaatschappij CD Hal Ruinen gaat ieder jaar een Gouden Award uitreiken aan een streektaalproductie met meer dan 1 miljoen streams. De winnaar krijgt naast de Gouden Award ook een schenking voor het maken van een videoclip of opname. Met dit initiatief wil de platenmaatschappij dialectmuziek een boost geven.