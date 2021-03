Hogere straf voor oud-profvoetballer Ruud ter Heide voor doodsteken Winterswijker

Oud-profvoetballer Ruud ter Heide uit Enschede is in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar cel voor het doodsteken van een Winterswijker. De straf is twee jaar hoger dan eerder door de rechtbank werd opgelegd. Zijn broertje Frank komt vrij. Hij werd eerder net als Ruud tot twaalf jaar cel veroordeeld.

In de zomer van 2017 ontstond er ruzie in een Reutums eetcafé tussen twee groepen. De ruzie zette zich later buiten voort. Bij die ruzie heeft Ruud ter Heide volgens het gerechtshof de Winterswijker doodgestoken en diens broer verwond.

Van Ruuds broer Frank kan niet worden bewezen dat hij een mes heeft gehanteerd. Er zijn geen sporen en niemand heeft een mes bij hem gezien. Daarom wordt Frank 'alleen' veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Daarvoor is hem 1 jaar cel opgelegd, maar die heeft hij al uitgezeten en komt daarom op vrije voeten.

Volgens de rechtbank waren de broers nog 'even schuldig'. Ze waren "schouder aan schouder" op de ruzie afgelopen.

Steakmes

Maar volgens het gerechtshof heeft alleen Ruud de dodelijke steken toegebracht en daardoor schuldig aan doodslag. Hij heeft uit de keuken van het eetcafé een steakmes gepakt en de confrontatie doelbewust opgezocht. Met het mes heeft hij het slachtoffer drie keer in de rug gestoken. Omdat hij zag dat zijn broer Frank ook in gevecht was met anderen, schoot hij hem 'te hulp'. Daarbij stak hij de broer van het dodelijke slachtoffer twee maal in de rug. Die overleefde de steekpartij wel.

Van de omgekomen Winterswijker is spierweefsel aangetroffen in Ruuds zak. Dat weefsel moet van het mes gekomen zijn, waarmee de dodelijke steken zijn toegebracht. Het mes heeft hij tijdelijk in zijn zak gehad, is te zien op foto's. Het werd later door de hulpdiensten achter Ruuds rug aangetroffen.

Per ongeluk

Drie jaar lang hebben de voetbalbroers over de fatale nacht gezwegen. Kort voor het hoger beroep van start ging, kwamen ze met een verklaring. Ruud vertelde dat het latere slachtoffer een mes vasthad, dat hij vervolgens heeft afgepakt. In de ruzie zou hij 'per ongeluk' hebben gestoken.

Volgens het gerechtshof is er voor die uitleg geen enkel bewijs. Sterker, het gerechtshof vindt het schrijnend voor de nabestaanden dat Ruud het slachtoffer als een agressor heeft afgeschilderd.

De advocaat van Ruud ter Heide was na bekendmaking van de straf verbouwereerd. Zijn collega, die broer Frank bijstaat, reageerde opgelucht.