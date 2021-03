CDA Overijssel in brief aan leden: "Wij steunen Omtzigt waar we kunnen"

In een brief aan de leden hebben het bestuur, de Statenfractie en Kamerleden van CDA Overijssel hun steun uitgesproken voor Pieter Omtzigt. Gisteren ontstond ophef over de uitgelekte notitie op een formatiedocument waarop staat 'positie Omtzigt, functie elders'.

"Nog maar nauwelijks bekomen van de voor onze partij zo teleurstellende verkiezingsuitslag kregen we als CDA te maken met negatieve, breed uitgemeten berichtgeving", begint de brief aan de leden. "Daar kwam gisteren de gelekte notitie bij van de verkenners die mogelijkheden voor een nieuwe regeringscoalitie in kaart moesten brengen. Deze elkaar snel opvolgende gebeurtenissen hebben ons allemaal in verwarring gebracht."

Vanuit alle hoeken van de samenleving krijgt Omtzigt, de nummer twee van de CDA-lijst nu steun en bijval. Niet alleen worden er massaal kaarten gestuurd naar de CDA-fractie in Enschede, lokale bloemisten hebben de handen vol aan mensen die bij Omtzigt een boeket willen laten bezorgen. Op Twitter wordt enorm veel gereageerd en op Facebook is een actie gestart.

'CDA'er in hart en nieren'

In Overijssel stemde zestig procent van de CDA-kiezers op Omtzigt. "Als CDA’ers in Overijssel zijn we er trots op dat we zo’n kanjer in ons midden hebben. De vele steunbetuigingen van de afgelopen dagen getuigen daarvan. Juist daarom komt de negatieve berichtgeving (..) zo hard aan bij ons. Pieter Omtzigt is een CDA’er in hart en nieren. Een ware vertegenwoordiger van onze partij die staat voor rechtvaardigheid, voor barmhartigheid."

De brief is ondertekend door onder anderen gedeputeerden Eddy van Hijum en Roy de Witte, minister Ank Bijleveld (Defensie) en Annie Schreijer-Pierik, lid van het Europees Parlement. Ze laten weten in goed contact te staan met Omtzigt: "We staan naast hem en steunen hem waar we kunnen om door deze moeilijke periode heen te komen."