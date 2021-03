Kritiek op nieuwe corona-testlocatie in Genemuiden: "Iedereen kan zien dat jij je laat testen"

Midden in het centrum van Genemuiden, op het Havenplein, staat een grote wit-blauwe unit met op de zijkant de tekst ‘GGD GHOR Nederland’. Vanaf vandaag is deze tijdelijke testlocatie van GGD IJsselland geopend voor de inwoners van Zwartewaterland. Toen afgelopen woensdag het nieuws van de testlocatie bekend werd gemaakt, barstte er een storm van kritiek los.

Drempel

Wordt de drempel om je te laten testen op corona nu niet juist groter? Vroegen velen zich af. Verschillende passanten zijn het daarmee eens: "Waarom moet dat pontificaal in het centrum? Iedereen kan zien dat jij je laat testen." Een plaats buiten het centrum zou volgens hen een veel logischere keuze zijn geweest. "Het is toch iets waar mensen zich waarschijnlijk voor schamen. Van mij hoeft ook niemand dat te weten."

Burgemeester Bilder van Zwartewaterland reageerde gisteravond bij ZwartewaterFM op de ontstane commotie. "Ik begrijp dat deze plek niet door iedereen met gejuich wordt ontvangen. Met de kennis van nu, zou je bepaalde dingen misschien anders hebben gedaan."

De gemeente heeft besloten dat de unit er niet langer dan twee weken zal staan. "Alleen onder zeer uitzonderlijke omstandigheden kan dat meer worden, maar dat is niet de verwachting." Volgens Bilder blijft testen hard nodig. "De situatie in onze gemeente is nog zorgelijk.''

Rond de 1.400 inwoners van Zwartewaterland werden in de afgelopen week getest op het coronavirus, 171 kregen de uitslag 'positief'. Waarvan 142 uit Genemuiden. Opvallend: 420 personen bezochten de vorige testlocatie in Genemuiden, de rest koos dus al voor een andere teststraat. Bilder: "Ik heb er alle begrip voor wanneer men er moeite mee heeft, maar we kennen de ernst van de situatie. Overwin dus de schaamte in het belang van de volksgezondheid."

De testlocatie staat midden in het centrum van Genemuiden (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Binnenlopen

Met de komst van de testlocatie in het centrum, vervalt de tijdelijke locatie bij OK Vitaal aan de Sasdijk. "Hier konden we alleen van negen tot twaalf uur terecht", licht woordvoerder van de GGD Rianne Schuurman toe. "Het aantal besmettingen in Zwartewaterland en met name Genemuiden is nog steeds hoog. Er is een grote testbereidheid. Daarom breiden we de testcapaciteit uit met een pop-up testunit. Zo bieden we inwoners ruimere mogelijkheden aan om zich te laten testen."

Het is de eerste keer dat GGD IJsselland een unit gebruikt. "Eerder hebben we snel een vergelijkbare testlocatie opgezet in een sporthal in Staphorst en in een tent in Bathmen." Ook de GGD benadrukt nog eens het belang van testen. "In de bestrijding van het coronavirus is het heel belangrijk. Het is dan ook te prijzen dat zoveel mensen in Zwartewaterland zich laten testen. De wil is er zeker om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Daar werken we samen aan met gemeente en inwoners."

De testunit op het Havenplein is geopend van maandag tot en met zaterdag van negen uur 's ochtends tot vier uur 's middags. Inwoners van Zwartewaterland kunnen bellen, maar tevens zonder afspraak of met een vraag binnenlopen. Schuurman: "We hebben capaciteit voor ruim 130 personen per dag. Het voordeel van een afspraak maken is dat je niet hoeft te wachten en dat je gegevens al zijn ingevuld." Op de eerste dag liep het volgens de GGD goed door. "Er zijn vijftig inwoners getest. De uitslag van de PCR-test krijg je meestal binnen een dag."