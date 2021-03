Laatste speelronde Keuken Kampioen Divisie en eerste duels in play-offs vervroegd

De KNVB heeft de laatste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie en de eerste ronde van de play-offs vervroegd. De laatste speelronde is niet op vrijdag 14, maar woensdag 12 mei en daardoor kunnen de play-offs beginnen op zaterdag 15 in plaats van maandag 17 mei.

Dit besluit is genomen in overleg met de clubs, de Coöperatie Eerste Divisie en ESPN. De wedstrijden in de play-offs kunnen door deze wijzigingen een unieke aanvangstijd krijgen en dan zijn er voor supporters meer mogelijkheden om alle wedstrijden te kunnen zien op televisie. Mogelijk mag er ook publiek bij de wedstrijden zijn en het is makkelijk om duels in het weekend te bezoeken. Go Ahead Eagles speelt in de laatste speelronde tegen Excelsior en de ploeg is op koers om zich te plaatsen voor de play-offs.