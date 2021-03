'Tuuskomen' dit jaar het beste Nedersaksische gedicht

De Nedersaksische gedichtenwedstrijd is dit jaar gewonnen door Cornelis Kapitein uit Zwolle. Hij schreef het gedicht 'Tuuskomen'. De wedstrijd werd gehouden in het kader van Maart Dialectmaand.

In het gedicht van Kapitein staat thuiskomen in de taal centraal. Het leest daarmee volgens de jury als een levensles. Kapitein won daarom de wedstrijd en mag een voordracht doen op het komende internationale streektaalcongres.

De jury bestond uit auteur Jaap Scholten, taalexpert Willemijn Zwart en gedeputeerde Roy de Witte. Ze kozen de winnaar unaniem, mede door de krachtige, originele vorm en eigenzinnige beelden die de jury recht in het hart hebben geraakt. "Dit is wat taal en poëzie kan doen, juist in het Nedersaksisch", aldus Roy de Witte.

'Tuus'

Het thema van de gedichtenwedstrijd was ‘Tuus’. De organisatie, Het Twentehoes, de IJsselacademie en de provincie Overijssel, kozen hiervoor omdat we dit jaar vanwege de coronacrisis veel thuis moesten blijven. Er kwamen 23 inzendingen binnen.

Vanwege de coronacrisis moest de prijsuitreiking sober plaatsvinden. Kapitein stond vanmiddag op het podium van een leeg HOFtheater in Raalte met als eenkoppig publiek de Commissaris van de Koning, Andries Heidema. De kersverse dichter ontving hier lof en een boekenbon. Ook is hem gevraagd een voordracht te doen op het internationale streektaalcongres dat dit najaar plaatsvindt in Overijssel.

Tuuskomen:

As je stille binnen, luster je

Bij unnkanger geraapte aandacht

makt me open

Een zacht zoemen

duurklinkt ut ele durp



Een skip voort in ut donker

Ut fokkelicht brand,

aven in ‘t zicht

de geur van ut laand

duurspoelt m’n wezen

woor ik wezen wil

woor ik bin

om weg te goon

en trogge te koemmen

op de kade stoon minsen

ze binnen blede

beneit nor de vangst

wat eeuw je thuus e brocht

wie ut je de weg e wezen

welke koers eeuw jie e voeren

Ik bin stille as ik leuster

Ik proat as ik woordloos bin

Ik bin eerbiedig

As de stemme prot

Die mij tot leven wekt.