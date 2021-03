Middelbare school in Zwolle week dicht na corona-uitbraak

Het Carolus Clusius College in Zwolle gaat een week dicht nadat een groot aantal leerlingen besmet is geraakt met het coronavirus. Na het paasweekend, op dinsdag 6 april, kunnen er weer fysieke lessen plaatsvinden.

In de afgelopen week is het aantal leerlingen van de school dat positief is getest op het coronavirus toegenomen. Om te voorkomen dat het aantal besmettingen blijft stijgen, heeft de school in overleg met de GGD besloten om volgende week alleen online lessen te geven. Uitzonderingen gelden voor bepaalde inhaaltoetsen en leerlingen die gebruik maken van de opvang op school.

"De gezondheid van leerlingen en medewerkers staat voorop", schrijft de directie in een brief die vanmiddag aan de ouders van de leerlingen is verstuurd. "We zijn erop voorbereid om volledig over te schakelen op online onderwijs als dat nodig is. In overleg met de GGD is dan ook besloten om de komende week geen lessen op school te verzorgen."

Het Carolus Clusius College telt ruim 1.300 leerlingen. De school geeft les in het vmbo, havo, atheneum en gymnasium.