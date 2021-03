Zwolse Roza Herwig aangenomen bij één van de beste conservatoria ter wereld: Guildhall in Londen

Roza groeide op in een ultra-muzikaal gezin. Moeder Loes Visser is dirigente en oprichter van het hoog aangeschreven Britten Jeugd Strijkorkest in Zwolle, broer Joshua is cellist en studeert inmiddels ook in Amsterdam en vader JP Herwig is jazzliefhebber en specialist.

Logisch dus, dat Roza voor een leven met muziek kiest...

Roza Herwig (rechts) en Inga Tjapkes op de achtste verdieping van het Conservatorium van Amsterdam, uitkijkend over het Oosterdok en oud-Amsterdam (Foto: rtv Oost, Michel Kordorffer)

"Ja, dat is mijn eigen keuze, wat mijn ouders betreft lag alles open" zegt Roza met een lach en vol overtuiging. "Mijn liefde ligt bij muziek en taal. Als ik geen muzikaal talent had gehad was ik Italiaans gaan studeren."

Roza is als violiste opgegroeid bij Jeugd Strijkorkest Het Britten, ze was daar eerste violist en concertmeester. Toen ze haar propedeuse viool had, besloot ze dat ze liever zangeres wilde zijn en deed auditie aan het Conservatorium van Amsterdam. "Ik kan er nog meer in kwijt." Sterker nog: Roza heeft zoveel ideeën dat ze die ook zelf wil gaan uitvoeren: concerten, theaterproducties, films. Precies daarom past de Guildhall School of Music & Drama zo goed bij haar, één van de beste conservatoria ter wereld.

Roza Herwig zingt Prolog uit de opera Die Sieben Totsünden van Kurt Weill (Foto: Herwig)

Pierrot Lunaire (2021), haar eerste grote internationale hoofdrol

In december werd Roza plotseling gevraagd voor de hoofdrol in Pierrot Lunaire. Een compositie van de Oostenrijkse componist Arnold Schönberg uit 1912. Een enorm uitdagend modern muziekstuk in regie van Rennik-Jan Neggers. Roza werd benaderd omdat de hoofdrolspeelster plotseling ziek werd en de pianist wist dat Roza kon 'spreekzingen' én acteren. "Een droomrol, maar veel te doen in heel korte tijd, de muziek is heel ritmisch en complex." Daar draait Roza haar hand dus niet voor om. Precies zo'n combinatie van zang, spreken en drama spreekt haar zo aan.

Roza Herwig in Pierrot Lunaire (2021) haar eerste grote internationale hoofdrol (Foto: Theaterakademie München (D))

Guildhall School of Music & Drama in Londen (UK)

Ze is nu aangenomen voor de Master op Guildhall maar verkent de conservatoria in Copenhagen en Berlijn ook. "Het allerliefst ga ik naar Londen. Ik kan daar écht alles doen: zang, theater, productie en muziek, en de allerbeste docenten geven er les. Maar de opleiding kost 55.000 euro in twee jaar. Dat is een uitdaging en ik ben op zoek naar fondsen. Natuurlijk helpen mijn ouders waar mogelijk, maar de kosten van de studie zijn hoog. Ik ben volop bezig om te kijken hoe ik het kan realiseren."

Het Britten Jeugd Strijkorkest

Roza groeide muzikaal op bij Jeugd Strijkorkest Het Britten in Zwolle. Een initiatief van haar moeder en dirigente Loes Visser. Het Britten Jeugd Strijkorkest is opgericht in 2007 en is er vooral voor jonge talentvolle strijkers uit Oost-Nederland om hen de kans hun muzikale talenten op niveau te ontwikkelen. Inmiddels is het Britten veel meer dan dat en organiseert op landelijk en internationaal concoursen, wedstrijden en concerten. Ook op tournee gaan is een belangrijk doel van dirigente Loes Visser, zodat de jonge talenten al met zoveel mogelijk aspecten van het vak kennis maken. Er is bovendien een nauwe band met het ArtEZ Conservatorium in Zwolle.

Britten Jeugd Strijkorkest olv Loes Visser. Orkest waarin Roza als musicus opgroeide (Foto: Het Britten)

Het Britten Jeugd Strijkorkest Zwolle, dirigent Loes Visser (Foto: Het Britten)

Het cultuurportret van Roza, in SPUNCK

Kijk hier naar de aflevering van SPUNCK over Roza Herwig. Inga Tjapkes zoekt haar op in haar conservatorium studentenhuis in de Jordaan waar Roza volop bezig is haar studie in Nederland af te ronden en naar mogelijkheden zoekt om ook werkelijk in Londen te gaan studeren: