Massale bijval voor Pieter Omtzigt neemt verder toe: plannen voor steunmars in Enschede

De deelnemers willen morgenmiddag om vijf voor twaalf rondjes lopen om het gemeentehuis. "Ik heb een beschermende ring voor ogen", zegt organisator Harold van Garderen. Het is bedoeld als steunbetuiging voor Pieter Omtzigt die als Tweede Kamerlid naam heeft gemaakt met het onthullen van misstanden, zoals in de zogeheten toeslagenaffaire.

'Gevaarlijk moment in historie'

Van Garderen: "Mensen die dit soort zaken zichtbaar maken, moeten we beschermen zodat ze dat kunnen blijven doen. We staan op een gevaarlijk moment in de historie. We kunnen de Belastingdienst wel de schuld geven van de toeslagenaffaire maar de Tweede Kamer heeft daar ook een rol in gehad."

Omtzigt is door zijn kritiek op het kabinet en de Belastingdienst niet bij iedereen in politiek Den Haag geliefd. Afgelopen week ontstond door de uitgelekte notitie van verkenner Kajsa Ollongren (D66) het idee dat er gesproken zou worden over een functie voor Omtzigt buiten de politiek.

Volop steun

In de regio is er volop steun voor Omtzigt. Het CDA Overijssel heeft zich achter hem geschaard en bij het partijbureau in Enschede komen veel bloemen en kaarten binnen. Omtzigt is momenteel niet aan het werk, om even gas terug te nemen na een intensieve periode.

Harold van Garderen hoort geluiden dat er in Renswoude, Eindhoven en Tilburg ook plannen zijn om iets soortgelijks te organiseren. "Niet iedereen kan naar Enschede komen en het moet hier ook veilig en rustig blijven."