Voedselbank Hardenberg biedt cliënten bonnen voor knipbeurt aan

'Iets doen voor een ander en een glimlach op het gezicht toveren.' Onder dat motto is de Voedselbank Hardenberg een ludieke actie begonnen. Cliënten krijgen bij hun bezoek aan de voedselbank namelijk een kappersbon van The Hair.Cut Lab in Hardenberg. "Dan gaan ze met een frisse coupe de lente in."

Eigenaar Max Groote van The Hair.Cut Lab legt uit: "Wij willen graag ons steentje bijdragen aan de voedselbank. Knippen is ons talent en door het aanbieden van een knipbeurt kunnen wij mensen helpen."

De kapper uit Hardenberg werkt voor deze actie samen met het Alfa College Hoogeveen. Vier tot zes studenten van het Alfa-College leerlijn haarverzorging helpen mee in salon The Hair.Cut Lab om extra praktijkervaring op te kunnen doen. Groote hoopt met deze actie andere bedrijven te inspireren. "Het is een simpel concept en ik hoop dat vele andere ondernemers mijn voorbeeld zullen volgen."

Mooi extraatje voor cliënten Voedselbank

Bestuurslid Roos ter Beek van Voedselbank Hardenberg was prettig verrast door de actie: "Het is natuurlijk iets heel anders dan wat wij bieden, maar wat een mooi extraatje voor onze cliënten. Hoe fijn is het dat je professioneel geknipt wordt en met een frisse coup de lente in gaat. Echt een prachtig initiatief. We hebben de bonnen deze week uitgedeeld aan de 500 cliënten in Hardenberg. Ik hoop echt dat het bij The Hair.Cut Lab heel druk wordt in deze periode!"

Stichting Voedselbank Hardenberg-Ommen heeft als doel het verstrekken van voedselpakketten aan mensen die financieel in de problemen zijn gekomen en daardoor niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.