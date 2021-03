Expeditie Oost: durf jij je salaris te laten zien op je bankapp?

Is praten over geld onbeschoft, of zelfs een taboe? Het is in ieder geval voor velen een ongemakkelijk onderwerp om over te praten. In de onderstaande reportage legt financieel psycholoog Anne Abbenes uit hoe dit taboe ooit is ontstaan. We spreken ook met bankdirecteur Martin Landkroon die wel voordelen ziet in het openbaar maken van de salarissen van alle inwoners van Nederland.

Bekijk hier de nieuwe aflevering van Expeditie Oost over geld: