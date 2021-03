Landstede Hammers opnieuw onderuit bij Feyenoord, zege Jolly Jumpers

Ondanks de nederlaag blijven de Zwollenaren tweede in de stand van de play-offs, want ook achtervolger Donar ging onderuit.

Sterk slot Feyenoord

In de havenstad moest Landstede direct in de achtervolging. Feyenoord was de betere partij in het eerste kwart en daardoor keken de bezoekers tegen een 22-11 achterstand aan. In het vervolg kwam Landstede terug in het duel en dat resulteerde in het vierde kwart in de gelijkmaker, 70-70. Dankzij een sterk slot ging de thuisploeg er toch nog met de buit vandoor.

Zege Jumpers

Jolly Jumpers boekte zaterdagavond de zesde overwinning in de Dutch Basketball League. In eigen huis werd Cangeroos, na een 40-30 ruststand, met 77-52 verslagen. De Tubbergse basketbalsters zijn al zeker van de play-offs.