Programma: Volleybalsters spelen bekertoernooi en drukke week Landstede

Na de interlandbreak staan er weer wedstrijden in de Eredivisie op het programma. Ook in de andere sporten valt er veel te beleven, ook met Pasen. Hieronder een overzicht.

Betaald voetbal

Na de interlandonderbreking (vanavond gaat het Nederlands elftal nog op bezoek bij Gibraltar) gaat de Eredivisie beginnen aan het slot van de competitie. Dat begint voor FC Twente zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. Een belangrijk duel in de strijd om de play-offs om Europees voetbal. Ook Heracles Almelo doet mee om een ticket. Het heeft een punt minder dan Twente en gaat zondag op bezoek bij PSV. PEC Zwolle is nog niet zeker van lijfsbehoud en hoopt zaterdag een grote stap daartoe te zetten bij Sparta Rotterdam

In de Keuken Kampioen Divisie speelt Go Ahead Eagles vrijdag thuis tegen Roda JC en op maandag, tweede paasdag, uit bij NAC Breda.

Vrouwenvoetbal

Vanwege coronabesmettingen bij PSV ging de topper tegen FC Twente Vrouwen afgelopen zondag niet door. Vanavond wordt de wedstrijd ingehaald. De ploegen strijden nog om wie als koploper de play-offs om de titel in gaat. Daarin worden de punten uit de competitie gehalveerd en de winnaar van de poule van vier is de landskampioen.

Basketbal

Het is een drukke week voor Landstede Hammers. De Zwolse ploeg speelt tussen vandaag en volgende week dinsdag drie wedstrijden in de Elite A. Morgen speelt het bij koploper ZZ Leiden de derde uitwedstrijd op rij. Zaterdag volgt opnieuw een uitduel, dan bij Den Helder Suns en maandag komt Donar naar Zwolle. De zes ploegen in Elite A spelen om een goede uitgangspositie in de play-offs. Dan komen ook de twee beste ploegen uit Elite B erbij.

De vrouwen van Jolly Jumpers zijn al een tijdje zeker van de play-offs en spelen zaterdag de voorlaatste wedstrijd van de reguliere competitie bij Triple Threat.

Volleybal

De volleybalsters uit de Eredivisie spelen komend weekend een volledig bekertoernooi en nu is al zeker dat er een Overijsselse ploeg in de finale staat. In de kwartfinales op vrijdag zijn er namelijk twee Overijsselse wedstrijden; Eurosped-Regio Zwolle en Set-Up'65-Apollo 8. De winnaars daarvan staan zaterdag tegenover elkaar in de halve finales en de finale is op tweede paasdag in Groningen. De overige duels worden gespeeld bij de thuisclub.