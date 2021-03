PEC Zwolle Vrouwen verspeelt in blessuretijd twee punten tegen Excelsior

PEC Zwolle Vrouwen heeft de reguliere competitie afgesloten met een gelijkspel tegen Excelsior. In Zwolle werd het 2-2 door een treffer van de Rotterdamse ploeg in blessuretijd.

Zwolle was de betere ploeg vanaf het begin. Na een kwartier was Jassina Blom dicht bij de openingstreffer, maar haar vrije trap eindigde op de lat. Kort daarna schoot Danique Noordman maar net naast. In de slotfase van de eerste helft werd Excelsior iets gevaarlijker, maar die ploeg scoorde ook niet. Toch was het voor rust nog raak en wel voor Zwolle. Jassina Blom zorgde voor de 1-0.

Late gelijkmaker

Kort na rust was Excelsior dicht bij de gelijkmaker, maar Kim Hendriks schoot naast. De treffer viel na een uur echter aan de andere kant. Danique Noordman zorgde met haar eerste voor Zwolle voor de 2-0. Direct erna bracht Marthe van Erk Excelsior echter weer terug in de wedstrijd. Even later was het zelfs bijna gelijk, maar de lat voorkwam dat een hoekschop van Frederique Nieuwland binnen vloog. Toch was het nog raak voor Excelsior. In blessuretijd schoot Daniëlle Noordermeer van grote afstand de 2-2 binnen en daarmee bezorgde ze haar ploeg een punt en PEC een domper.

Play-offs

Voor PEC Zwolle gaat het seizoen eind april verder met de play-offs om plek vijf. Het gaat de strijd aan met Heerenveen, VV Alkmaar en Excelsior. De punten van het huidige seizoen worden gehalveerd en alle clubs spelen een keer thuis en uit tegen elkaar. Tussendoor staan interlands en bekerwedstrijden op het programma.