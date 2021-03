Driehonderd wandelaars lopen steunmars voor Pieter Omtzigt in Enschede

Driehonderd wandelaars lopen sinds het middaguur een mars door het centrum van Enschede als steunbetuiging voor het CDA-kamerlid Pieter Omtzigt. Zij willen daarmee laten zien 'dat er iets niet klopt' in de handelswijze van politiek Den Haag. In het formeren van een nieuwe regering lijken betrokken partijen er op uit te zijn om de 'lastige luis in de pels' Omtzigt als volksvertegenwoordiger uit de Tweede Kamer te weren. "Wat is hier aan de hand", willen de wandelaars weten, die daar vanmiddag in Enschede met elkaar over praten.

Het CDA-kamerlid uit Enschede legde in de afgelopen kabinetsperiode meerdere malen de vinger op de zere plek, met name in zaken waarbij premier Rutte en zijn ministers voorbij gingen aan de belangen van gedupeerde burgers. Bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire. Omtzigt bracht daarmee het kabinet meerdere malen aan het wankelen. Een terugkeer van Omtzigt in de Tweede Kamer lijkt door bepaalde regeringspartijen niet op prijs te worden gesteld.

Geheime bespreeknotitie lekte uit

Een verwijzing daarnaar werd pijnlijk zichtbaar, toen in een geheime bespreeknotitie van D66-verkenner Kajsa Ollongren de tekst 'Omzigt, andere functie' uitlekte en voor iedereen te lezen viel.

Extra pijnlijk, omdat Omtzigt in de Tweede Kamerverkiezing liefst 342.000 voorkeurstemmen kreeg van de Nederlandse kiezers, en in zijn eentje recht heeft op vijf zetels in een nieuwe Tweede Kamer. De Enschedese politicus wordt niet gepruimd in Den Haag, maar heeft de steun van de Nederlandse kiezer.

Steun en erover praten

"Ik ga wandelen hier in Enschede om daar met andere wandelaars over te praten", legt Harold van Garderen, de organisator van de wandeling in het centrum uit. Hij benadrukt: "Het is geen demonstratie, geen manifestatie. En ook geen stille tocht, zoals het vooraf is genoemd. Wij willen wel laten zien dat er veel steun voor hem is. En ik vraag aan iedereen 'waarom loop jij hier'?"

Het is een wandeling in Enschede, de woonplaats van Omtzigt, die uit moet dragen 'Wat is er aan de hand in Nederland?' Van Garderen: "Ik ben zoveel mensen tegengekomen die zich afvragen wat er zich afspeelt in Den Haag. D'r klopt iets niet, ik wil daarover met anderen praten. Pieter is samen met Renske Leijten van de SP het symbool geworden voor het zichtbaar maken van regeringszaken die tot de laatste maanden altijd onduidelijk bleven voor de mensen. Nu is het aan ons om in een kring van steun zichtbaar te maken dat Pieter wordt gesteund door het volk. Dat wist ie al wel, want hij heeft natuurlijk ook niet voor niks zoveel stemmen gekregen, maar laten we dat dan ook nog eens extra benadrukken door er over te praten."

De steunmars in die omgeving van het Ei van Ko duurde ruim een uur, waarna de wandelaars uit elkaar gingen en een ieder zijns weegs ging.