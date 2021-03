Dankzij Jonathan (17) heeft Ommen een Calisthenics park

De gemeente Ommen is een prachtig Calisthenics park rijker. Een park waar iedereen gebruik van kan maken om te sporten en in beweging te blijven juist in coronatijd. Het initiatief daartoe is genomen door de 17-jarige Jonathan van Elburg, die zelf fervent beoefenaar is van Calisthenics.

Ongeveer een jaar geleden nam Jonathan van Elburg contact op met wethouder Ko Scheele van de gemeente Ommen met het plan een Calisthenics park op te richten in Ommen. Het toeval wilde dat de gemeente op dat moment aan het overleggen was hoe de inwoners van Ommen gezonder en fitter zouden kunnen worden.

In het kader van het van het Ommer sport- en preventieakkoord Samen Fitter Verder, dat in augustus 2020 is ondertekend door 28 partijen uit de gemeente Ommen, sloot het plan van Jonathan naadloos aan op de ambities van de gemeente Ommen.

Een jaar later kon het sportpark in het Burgemeester Kobespark door wethouder Ko Scheele en Jonathan met een sportieve handeling in gebruik worden genomen.

Calisthenics is een vorm van krachttraining die bestaat uit allerlei bewegingen waarbij grote spiergroepen worden getraind. Deze oefeningen worden vaak ritmisch en met minimale apparatuur uitgevoerd.

Toestellen

Het park bestaat uit verschillende toestellen die te gebruiken zijn op basis van lichaamsgewicht. Het park is zodanig ingericht dat je er van beginnersniveau tot expertniveau kan trainen. De toestellen gaan van een simpel bankje voor been-oefeningen naar een geavanceerde 'Swedish Wall' en een Freestyle gedeelte.

Jonathan zegt trots te zijn op het park en is erg blij dat het eindelijk zover is gekomen. "Het duurde een tijdje, maar het zit nu wel goed in elkaar. Samen met de Nederlandse Calisthenics bond heb ik veel overlegd over wat het beste is qua afstanden en veiligheid. Vincent Verhoef van de Calisthenics bond heeft mij heel goed op weg geholpen om tot het realiseren van het park te komen. Verder heb ik met de gemeente Ommen gekeken wat in het budget paste."

Keurmerk

Het park komt in aanmerking voor het Calisthenics keurmerk van de NLCB waarop veilig gesport kan worden. Daarmee is het Calisthenics park niet alleen een voorbeeld voor de regio, maar verrijkt het Nederland met een sportklimaat waarin de stap van buiten spelen naar Olympische Spelen kan worden gezet.

"Het park is er voor iedereen en dat moet zo blijven", vult Jonathan aan. Het is niet de bedoeling dat het park uitsluitend door een specifieke groep wordt gebruikt, maar dat iedereen er plezier kan hebben bij het uitvoeren van de sport. Niemand hoeft zich zorgen te maken over groepsdruk of wat anderen er wel niet van vinden. Het is een plek waar iedereen samen sportief kan groeien op eigen niveau, zowel op mentaal gebied als fysiek."