Haaksbergs geluk in Miljoenenjacht: John wint drieënhalve ton

Een flinke geldprijs voor de 66-jarige John uit Haaksbergen. Zondagavond was op SBS6 te zien hoe hij 347.000 euro won bij het televisieprogramma Miljoenenjacht.

Het openmaken van de koffertjes ging John aanvankelijk helemaal niet zo goed af. De eerste koffer die hij opende was onmiddellijk de vijf miljoen euro, het hoogste bedrag in het spel.

Daarna ging John echter als een speer. Hij speelde het ene naar het andere lage bedrag weg. Met nog zeven ongeopende koffers over, had hij de bedragen van 300.000, 500.000, 750.000 en 2.500.000 nog in het spel. Toen de bank hem vervolgens 347.000 euro bood, sloeg John op de knop en was de deal rond.

"De verleiding is heel groot om door te spelen", zei John gelijk daarna. "Maar als ik thuis op de bank zit, zeg ik altijd 'mensen moeten een keer tevreden zijn'. En de kans dat het mis gaat is er ook." In zijn eigen koffer bleek uiteindelijk 300.000 euro te zitten.

'Nooit verwacht'

John, muziekliefhebber en werkzaam voor een zorgverzekeraar, had nooit verwacht dat hij ooit in de finale van Miljoenenjacht zou staan: "Ik kijk vanaf het begin elke zondag samen met mijn vrouw Herma naar Miljoenenjacht. Ik ging naar de studio met het idee dat het leuk was om een keer mee te maken."

John heeft een aantal wensen: "Ik moet een keer een andere auto, die is echt aan vervanging toe. Muziek is mijn hobby dus je kan ook nooit genoeg gitaren hebben als muziekliefhebber. Verder heb ik een broer in Australië wonen. Het wordt langzamerhand weer een keer tijd om die kant op te gaan, als het weer kan."