Sportvissers moeten van het lood af, Henk Dunnink uit Rouveen begrijpt dat

Sportvisserij Oost-Nederland stuurde de afgelopen weken een brief naar de Overijsselse gemeenten over het afbouwen van het loodgebruik in de hengelsport. De bond heeft de wens dat gemeenten wellicht hier ook aandacht aan besteden.

'Het is giftig'

Vroeger waren drie dingen van lood. Kogels, waterleidingen en de gewichtjes waar vissers mee hengelen. Leidingen zijn intussen van plastic, projectielen van staal en nu is het visgerei dus aan de beurt.

Vissen is ontspannend, je bent één met de natuur Sportvisser Henk Dunnink uit Rouveen

Steeds meer sportvissers gebruiken milieuvriendelijke vervangers voor lood. Dunnink, sportvisser pur sang, vindt het prima. "Lood is op zich wel fijn materiaal. Je hebt er weinig van nodig, want het is heel zwaar. Ik denk ook niet dat het lood dat de sportvissers gebruiken zo'n groot probleem is, maar het is giftig, we moeten ervan af. Dat is logisch en het kan ook."

Dertig procent

De Rijksoverheid, de Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten en Dibevo (brancheorganisatie gezelschapsdieren) sloten in 2018 de Green Deal Sportvisserij Loodvrij.

Het doel is het stoppen van het loodgebruik in de sportvisserij in 2027. Daarbij wordt gestreefd naar een reductie van dertig procent in dit jaar. Inzet daarbij is om via een cultuuromslag en gedragsverandering het loodgebruik snel terug te dringen.

Ontspannend

Vissen is één van de meest beoefende buitenactiviteiten. Op voetbal na is Sportvisserij Nederland – tevens lid van NOC*NSF – met bijna 700.000 leden de grootste sportbond. In een gemeente als Staphorst heeft de plaatselijke hengelsportvereniging rond de 1.600 leden.

In veel gemeenten is de hengelsportvereniging een van de grootste, zo niet de grootste, sportverenigingen. Vandaar ook de brief aan de diverse Overijsselse gemeenten. Dunnink zweert bij het vissen. “Het is ontspannend, je bent één met de natuur, even het hoofd leeg. Ik doe het al vijftig jaar. Bij wedstrijden is het anders. Dan komt er een competitie-element bij.”

Pilotgebied

De Bijkersplas en het Brouwersgat, gelegen in de Vinkenbuurt tussen Nieuwleusen en Balkbrug, werden vorig jaar het eerste loodvrije pilotgebied van Sportvisserij Oost-Nederland. Dat moeten er snel meer worden. In het gebied van Waterschap Vechtstromen wordt dit jaar gestart met een pilot op drie locaties, Stadsgracht Coevorden, Christinalustvijver in Enschede en de bergingsvijver De Kweek ten zuiden van Oldenzaal.