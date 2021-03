De Librije in Zwolle behoudt drie sterren

De Librije in Zwolle blijft een driesterrenrestaurant. Dat bleek vandaag bij de presentatie van de Michelinsterren het DeLaMar Theater in Amsterdam.

Ook de andere Overijsselse sterrenrestaurants behouden hun Michelinsterren. Dat geldt voor De Lindenhof in Giethoorn (**), De Groene Lantaarn in Staphorst (**), Kaatje bij de Sluis in Blokzijl (*), De Swarte Ruijter in Holten (*), De Bloemenbeek in De Lutte (*) en 't Lansink in Hengelo (*).

De Groene Lantaarn in Staphorst viel wel extra in de prijzen, net als De Librije. En er was een award voor Het Seminar in Zenderen.

Service Award

Gastvrouw Cindy Borger van De Groene Lantaarn in Staphorst kreeg de Michelin Service Award, voor gastvrijheid uitgereikt. "Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Dank je wel. Je overvalt me helemaal", reageerde Borger op de uitverkiezing.

Michelin reikte voor het eerst groene sterren uit voor duurzame gastronomie tijdens de virtuele ceremonie. De Librije in Zwolle en ook Het Seminar in Zenderen kregen zo'n groene ster uitgereikt.

Overijssels tintje

De nieuwe sterren die dit jaar werden uitgereikt lekten zaterdag al per ongeluk uit omdat er iets mis ging met de nieuwe app van Michelin. Bij de restaurants die een nieuwe Michelinster kregen, zaten geen Overijsselse restaurant. Maar één van de nieuwkomers had wel een Overijssels tintje. Ollie Schuiling, chef-kok van Kasteel Heemstede in Houten, komt uit Olst. Hij verklaart trots te zijn vanwege de uitverkiezing door Michelin.