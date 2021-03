Zeldzame steenarend gespot bij Kloosterhaar, tientallen vogelspotters willen 'm zien

De eerste melding over de steenarend kwam vanmorgen iets na achten op waarneming.nl. Daarna volgden enkele tientallen mensen die op deze site lieten weten de zeldzame verschijning rustend, jagend of vliegend te hebben gezien in de buurt van Kloosterhaar.

Volgens de Vogelbescherming is de steenarend een 'zeer zeldzame soort' die slechts een aantal keer in Nederland is vastgesteld, gemiddeld eens in de vier jaar, vooral in de wintermaanden. Het is een typische arend: groot, bruin en hoog cirkelend op zoek naar een prooi. Het is een van de algemeenste arendsoorten in Europa, voor veel Nederlanders bekend van vakantie in bijvoorbeeld de Alpen, Spanje of Scandinavië.

'Op hazen jagen'

"Het zag hier vanmorgen zwart van de mensen ", vertelt Bruggink, die snel vanuit zijn woonplaats Rijssen richting Kloosterhaar reed. "Hij heeft vanmorgen een hele tijd gezeten. Op een gegeven moment kwam hij in beweging en ging hij op hazen jagen. Daarna kwam hij in de thermiek en zo ging het richting Bergentheim, iets verderop. Daar is de vogel ook al gezien."

De in Kloosterhaar gespotte zeldzame steenarend (Foto: Tom Kruissink)

Of de vogel in de loop van de dag nog meer gespot kan worden weet Bruggink niet. "Dat hangt mede van de thermiek af natuurlijk. Maar het is een blijft bijzonder dat we de steenarend vandaag in Kloosterhaar hebben kunnen zien."

'Baas lief aangekeken'

Martin Bonte uit Oldenzaal is ook van de partij. "Ik was hier gisteren ook, maar toen heb ik 'm niet gezien. Wel de grijze wouw en dat was op zich ook best bijzonder. En ik was vanmorgen een uurtje aan het werk en toen heb ik de baas eens lief aangekeken. Ik móést hiernaartoe om deze bijzondere vogel te zien. En ik had geluk, want ik heb 'm een minuut of tien zien rondvliegen."

Als je de kans krijgt om 'm te zien, moet je die grijpen Vogelspotter Martin Bonte

Er was zelfs een spotter die vanuit de Biesbosch die kant op was komen rijden om de steenarend te zien. Bonte begrijpt dat maar al te goed. "Als je hem echt ziet, snap je dat. Hij wordt hooguit eens in de vier jaar hier gezien. Dus als je de kans krijgt, dan moet je die grijpen en alles uit je handen laten vallen."