Basisschool Olst gesloten na groot aantal coronabesmettingen

De fusieschool heeft vorige week al twee klassen in quarantaine gezet. Nu de cijfers toch blijken op te lopen, besloot de overkoepelende scholengemeenschap De Mare het zekere voor het onzekere te nemen. De zes klassen krijgen vanaf vandaag allemaal thuisonderwijs. Volgens directeur Marlous Siemelink-Amse van De Mare zat er niks anders op. "De cijfers liepen zo gigantisch snel op binnen onze school. Binnen een week tijd waren vier docenten positief getest. Dat is meer dan de helft van het aantal leerkrachten. Ook enkele leerlingen uit verschillende klassen waren positief getest. Dan nemen wij het zekere voor het onzekere."

Onduidelijke bron

Gisteren werd de knoop doorgehakt. "Het is nooit fijn om ouders pas zondag in te lichten dat de kinderen de hele week thuis moeten blijven. Maar er zat niks anders op." Volgens Siemelink-Amse worden de leerlingen en leerkrachten nu in grote getalen getest, met de hoop dat er na Pasen weer onderwijs op locatie gegeven kan worden. Hoe de brandhaard zich zo heeft kunnen ontwikkelen is voor de directeur onduidelijk. "De docenten hielden afstand van elkaar. Volgens de GGD kan dit al langer spelen onder het personeel. Hopelijk wijst bron- en contactonderzoek wat uit."

Q&A om ouders gerust te stellen

Ook voor de ouders van de 130 leerlingen is het een flinke tegenvaller. Om de zorgen bij de ouders weg te nemen, organiseert de school een Q&A met het bestuur en is er vanavond een ouderavond waar ook de GGD bij aanwezig is. Hierdoor hoopt het bestuur alle vragen die leven bij de ouders te kunnen beantwoorden.

Volgens Siemelink-Amse is de school geen uitzondering in de gemeente. "Volgens de GGD zijn wij niet de enige cluster in de gemeente. De cijfers lopen best hard op. Dat baart mij wel zorgen." Afgelopen week zijn er in de gemeente Olst-Wijhe 53 inwoners positief getest. De leerlingen van De Opwaardz hebben de afgelopen dagen een test gedaan. Siemelink-Amse verwacht vandaag of morgen de eerste uitslagen. Aan de hand daarvan zal gekeken gaan worden naar een mogelijke stip aan de horizon wanneer iedereen weer naar school mag.