Oldenzaal wil met inwoners in gesprek over gevolgen klimaatverandering

De gemeente wil graag met inwoners in gesprek om de mogelijke toekomstige gevolgen van klimaatverandering te bespreken. Om te peilen hoe het er nu voor staat is de vragenlijst uitgezet. Inwoners wordt gevraagd in hoeverre zij wateroverlast, hittestress of extreme droogte ervaren; wat zij hiervan vinden, wat de rol van de gemeente volgens hen is en wat zij zelf kunnen en willen doen om dit tegen te gaan.

'Wateroverlast, droogte en hittestress'

De gemeente stelt dat volgens het KNMI de kans op wateroverlast, extreme droogte en hittestress toeneemt. 'Ondanks alle maatregelen kunnen extreme regenbuien tot wateroverlast leiden en kan de gevoelstemperatuur tijdens hittegolven oplopen tot 46°C', zo wordt gemeld in de uitnodiging om mee te praten.

Na de zomer hoopt de gemeente dat het mogelijk is om ook fysiek in gesprek te gaan met inwoners. Door het houden van enkele diepte-interviews krijgt ze nog meer inzicht in wat inwoners verwachten rondom ieders verantwoordelijkheden rondom klimaatverandering. “Dat was ons oorspronkelijke plan, vorig jaar al, persoonlijk met inwoners in gesprek", legt wethouder Evelien Zinkweg uit. "Corona gooide roet in het eten. Onze wens is nog dezelfde. Toch willen we niet langer wachten met dit onderzoek. Vandaar dat we nu eerst starten met een enquête.”