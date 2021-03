Woonwagens in Goor: Hof van Twente wijst mogelijke locaties aan

Martha Wolters voor haar caravan in villawijk in Goor (Foto: RTV Oost)

Met het aanwijzen van de vijf mogelijke locaties voert het gemeentebestuur van Hof van Twente een opdracht van de raad uit om voor 1 mei een onderzoek naar een mogelijke locatie af te ronden.

Om welke plekken gaat het?

1. Dr. Schaepmanstraat

Een braakliggende woningbouwlocatie waar nu tijdelijk een hondenuitlaatveld en een speelplek te vinden zijn.

2. Meidoornstraat / Oude Haaksbergerweg

Dit is een braakliggend terrein dat bedoeld is voor woningbouw. In de structuurvisie Goor staat dat op deze plek in 2025 woningen gebouwd kunnen worden.

3. Voormalige Puntdakschool

De voormalige Puntdakschool staat op de hoek van de Coornhertstraat en de Pieter Langendijkstraat.

4. Voormalige zwembadlocatie

De voormalige zwembadlocatie aan de Merelstraat/Gruttostraat ligt op dit moment braak. Deze locatie staat op de planning om ontwikkeld te worden voor woningbouw.

5. Gorterweg / Wheedijk

Dit terrein is momenteel in gebruik als speelplek en hondenuitlaatveld.

Wat is het vervolg?

Het college stelt de gemeenteraad voor deze locaties verder uit te werken samen met woningcorporatie Viverion. De gemeente bekijkt daarbij onder meer of een woonwagenlocatie inpasbaar is in de omgeving, wat de kosten zijn en of de plek past bij de wensen van woonwagenbewoners. Hieruit zal duidelijk worden welke locatie of locaties het meest geschikt lijken om te ontwikkelen.

Op 22 juni bespreekt de gemeenteraad de resultaten en wordt besproken welke locatie of locaties ontwikkeld worden. Bij die ontwikkeling wordt ook gesproken met omwonenden van de locatie.

Leeft dat een beetje, woonwagens in Goor?

Het houdt in Goor de gemoederen al een tijdje bezig, de plek voor een woonwagenlocatie. Vorig jaar juli stond Martha Wolters met een caravan voor het gemeentehuis in Goor. Het was haar manier om samen met haar man Kobus van Engelen twee woonwagenstandplaatsen op te eisen in de gemeente Hof van Twente. Niet veel later streek ze met haar caravan neer in villawijk Kevelhammerhoek