Landweg in IJhorst wordt zo langzamerhand een vakantieboulevard, buurt wil dat het stopt

Bewoners van de Veldhuisweg in het buitengebied van IJhorst zijn woest. Een bedrijf kapte zonder vergunning 21 bomen, waaronder oude eiken. De gemeente legde het kappen vorige week stil, maar het leed is al geleden. Veel bomen zijn weg. De bewoners vrezen dat de weg door het toedoen van recreatieondernemers die steeds meer huisjes willen bouwen verandert in een vakantieboulevard.

Het bedrijf vertelde aan aanwonenden dat er een kapvergunning was, maar dat bleek niet zo te zijn. De gemeente Staphorst meldt in een reactie: "Wij zijn op de hoogte van de bomenkap en de boa heeft de kap stilgelegd en een proces verbaal opgemaakt. Er was geen vergunning. Als gemeente bekijken we de mogelijkheden voor eventuele vervolgstappen", laat een woordvoerster weten.

Niet voor het eerst

Bewoners van de Veldhuisweg zijn woedend. Het is niet voor het eerst dat dit gebeurt. Ze noemen hun straat een vrijstaat, want iedereen doet en bouwt maar op deze plek in de gemeente Staphorst. De ooit zo rustige straat in het buitengebied van IJhorst dreigt volgens de bewoners een vakantieboulevard te worden met drie grote vakantieparken met samen honderden vakantiehuisjes, waarvan een heel aantal permanent wordt bewoond met ook veel arbeidsmigranten. Van landelijk wonen in het Reestdal is volgens de bewoners al lang geen sprake meer.

Zo bouwde een vakantiebedrijf zonder vergunning twee tienpersoons vakantievilla's. Hetzelfde bedrijf plaatste medio vorig jaar tien zogeheten glampingtenten die volgens de vergunning ook niet mogen, want ze zijn veel te groot. Hetzelfde bedrijf wil verder uitbreiden met tientallen nieuwe huisjes. De villa's werden gelegaliseerd tot grote woede van de buurt en de dorpsraad en met de tenten lijkt het ook die kant op te gaan, want de vergunning die na het plaatsen werd aangevraagd, ligt ter inzage.

'Niet gezelliger'

De buurt zegt machteloos te staan. "De lokale overheid staat aan onze kant", zegt een woordvoerster namens de buurt. "Het is lastig om mijn naam te noemen, want er zijn al eens boze woorden gevallen tussen bewoners en vakantieondernemers. Het wordt er niet gezelliger op."

Nu weer deze bomen die zonder blikken of blozen worden gekapt om plaats te maken voor huisjes, waarvan er volgens de aanwonenden al veel te veel zijn, waardoor de leefbaarheid in het geding is. Er komen er de komende jaren weer tientallen bij, want een vakantiepark heeft grootse plannen. Nadat bewoners aan de bel trokken, legde de gemeente de kap stil.

Zaagstop opgelegd

Vorig jaar kreeg dezelfde ondernemer ook al een zaagstop opgelegd en even verderop kreeg een bedrijf vorig jaar een bouwstop Daar werden meer woningen gebouwd dan toegestaan. Vakantiebedrijven en ontwikkelaars zoeken volgens de buurt de grenzen op en gaan er nogal eens overheen.

De bewoners bundelden de krachten en stuurden gezamenlijk een brandbrief aan de gemeenteraad van Staphorst. Ook niet voor het eerst. Een aantal fracties bezocht de buurt de afgelopen dagen. Morgenavond vergadert de gemeenteraad van Staphorst, waarbij deze kwestie ongetwijfeld aan de orde komt. De buurt is het ondertussen spuugzat. Genoeg is genoeg, vinden de bewoners.