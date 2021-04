Pasen als feest van de hoop, ook voor professionele musici

Passie en Pasen, het zijn voor professionele musici en koordirigenten normaalgesproken de drukste weken van het jaar. Maar nu even niet. Het afgelopen jaar was voor de wereld van de professionele musici een jaar, waarin alle creativiteit moest worden aangeboord om het hoofd boven water te houden.

André Bijleveld is een bekende in de wereld van de gospelmuziek. Zijn hart ligt al veertig jaar bij Black Gospel, de opzwepende muziek die heel dicht tegen de oorspronkelijke negrospirituals aanzit. Acht regionale gospelkoren dirigeert hij, waaronder het Enschedese Benediction en het landelijk bekende Gospel Boulevard.

Een lege agenda

Daarnaast produceert hij muziek voor onder anderen Kees Kraayenoord en treedt hij op met zijn Hammondorgel. Maar vorig jaar kon hij zijn agenda helemaal schoonvegen. "De helft van mijn inkomsten viel weg."

Ook zijn collega Gerwin van der Plaats uit Kampen moest schakelen. Van der Plaats is dirigent van vier koren in Kampen en de Harskamp en van een mannenkwartet. Daarnaast is hij de vaste organist in kerken in IJsselmuiden en Nunspeet. Ook hij zag zich geconfronteerd met een praktisch lege agenda.

Verslagen achter het bureau

Vorig jaar zat Van der Plaats rond deze tijd verslagen achter zijn bureau. Dagelijks kwamen er afzeggingen binnen en ook een concertreis naar Israël ging niet door. "Ik leef voor de muziek en in deze wereld is het heel hard werken om een bepaald niveau te bereiken. Je moet je best doen om gevraagd te worden."

Via een vriend raakte hij betrokken bij het filmen en streamen van orgelconcerten. "En daardoor kon ik ook weer veel betekenen voor mijn koren." Zo werkt Van der Plaats mee aan de registratie van Zingen onder de Peperbus.

Andere dynamiek

Hoewel Bijleveld een deel van zijn inkomsten haalt uit zijn docentschap aan ArtEz, moest ook hij de bakens verzetten. Met kleine groepjes muzikanten verzorgt hij livestreams in diverse kerken. "Het heeft een andere dynamiek dan in een volle kerk."

Pasen als feest van de hoop

Vorig jaar ontbrak bij Van der Plaats in eerste instantie het echte gevoel van Pasen. "Maar het gaat ook gewoon door en we gaan er ook weer gewoon voor. Als het niet kan in de kerk of met repetities, dan brengen we het wel bij de mensen thuis."

Bijleveld: "Kerstconcerten zijn harstikke leuk, maar Pasen is vanuit christelijk oogpunt het mooiste van het jaar, ook de muziek die erbij hoort. Dat is muziek van het lijden, van de verlatenheid en van de hoop." Beide musici denken dat de zwaarste periode nu achter hen ligt.

Zondag 4 april, 1e Paasdag in Hoogtij een reportage met Gerwin van der Plaats en André Bijleveld.