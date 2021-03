GA Eagles verzuimt druk op te voeren en blameert zich bij hekkensluiter FC Den Bosch

En het zo'n mooie avond kunnen zijn voor Go Ahead Eagles. Zéker na de nederlagen eerder deze speelronde van de drie bovenste ploegen in de Keuken Kampioen Divisie. Het verschil met De Graafschap, dat tweede staat, leek gereduceerd te worden tot vier punten met nog acht wedstrijden. Maar het liep dus mis in Den Bosch na een dramatische tweede helft.

Prachtige treffer Kuipers

Tegen de hekkensluiter van de eerste divisie leek Go Ahead Eagles aanvankelijk nog wel een rimpelloze avond te beleven. In de zesde minuut kwamen de bezoekers namelijk al op voorsprong. Een loepzuivere afstandspoging van Bas Kuipers liet doelman Wouter van der Steen kansloos. De vurige opening zorgde niet voor een passend vervolg. Den Bosch kreeg de mogelijkheden, maar wist Jay Gorter niet aan het wankelen te krijgen onder de lat van Go Ahead Ealges. Zelf bleek de Deventer ploeg uiterst effectief. Zonder bovenmatige inspanning verdubbelde de Griek Giannis Botos de marge nog voor de rust met een simpele schuiver.

Kuipers zette GA Eagles nog wel op het juiste spoor met een geweldige treffer (Foto: Orange Pictures)



Spanning

Na de hervatting kwam de spanning wel terug in de wedstrijd na een overtreding van Antoine Rabillard. De Franse aanvaller haakte zijn directe tegenstander in het eigen strafschopgebied, waarna de Bossche-topscorer Jizz Hornkamp doelman Jay Gorter wist te passeren: 1-2. Na de tegentreffer kwam de spanning terug in de wedstrijd en eveneens de concentratie bij Go Ahead Eagles. De Deventer bezoekers gingen namelijk weer op jacht naar een treffer. Sam Beukema, die in onderhandeling is met AZ en Feyenoord voor zijn droomtransfer, leek bijna zijn achtste van het seizoen aan te tekenen. Maar zijn kopbal ging net naast. Ook invaller Martijn Berden liet een grote kans onbenut.



Eigen doelpunten

En voor alle gemiste kansen kreeg Go Ahead Eagles vlak voor tijd de rekening gepresenteerd. Na een schot van Romano Postema op de paal werkte aanvoerder Jeroen Veldmate de bal onfortuinlijk in zijn eigen doel. Uitgerekend in de week waarin de routinier te horen kreeg dat hij naar alle waarschijnlijkheid moet vertrekken in De Adelaarshorst. Het bleek de opmaat voor een bloedstollende slotfase. Jizz Hornkamp kreeg één minuut voor tijd opnieuw een strafschop en wist deze wederom overtuigend te benutten. Een nederlaag bleef Go Ahead echter nog bespaard door een zeer knullige eigen treffer van Jorn van Hedel. De schlemielige verdediger kopte de bal achter zijn eigen doelman, waardoor de afgang van Go Ahead toch wat dragelijker aanvoelt in aanloop naar de weken van de waarheid.



FC Den Bosch - Go Ahead Eagles 3-3

0-1 Kuipers (6)

0-2 Botos (30)

1-2 Hornkamp (62/pen)

2-2 Jeroen Veldmate (83/e.d.)

3-2 Hornkamp (89)

3-3 Van Hedel (90+2)



Arbiter: Blank

Geel: Felida, Deijl en Veldmate.



FC Den Bosch: Van der Steen; Deijl (Bolsius/76), Felida (Kuijpers/79), Van der Velden, Van Hedel; Klas, Meerveld, Ahannach; Postema, Hornkamp, Van Zutphen.

Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate, Kuipers; Lucassen, Botos (Idzes/70), Brouwers; Rabillard (Berden/79), Hendriks (Mulenga/70), Van Hoeven (Eersteling/53).