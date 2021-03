Luuk Brouwers na afgang GA Eagles: "Dit was een schandalige wedstrijd"

Het was een bizarre en pijnlijke terugkeer voor Luuk Brouwers in De Vliert. De middenvelder van GA Eagles verspeelde dure punten bij zijn voormalige werkgever FC Den Bosch. "Dit was een schandalige wedstrijd van onze kant", foetert hij na het puntenverlies bij de hekkensluiter.

"Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Normaal geven we maar één of twee kansen weg. Vandaag maar liefst twaalf", vervolgt Brouwers. "We mogen onze keeper nog dankbaar zijn."

Niets positiefs

Go Ahead wacht een zware periode met wedstrijden tegen concurrenten Roda JC, De Graafschap, NAC Breda en Almere City. In de strijd om promotie laat Go Ahead dus twee hele dure punten liggen. "Geen lekker gevoel. Maar we moeten ook niet doen alsof er nu ineens paniek is. Uit deze wedstrijd kunnen we simpelweg niets positiefs halen. Als we 100 procent geven mag dit ons gewoon niet gebeuren. Maar we moeten het ook niet groter maken dan het is."