Podcast De Keuze: tijd om te kiezen, welke middelbare school wordt het?

De eindadviezen zijn binnen en alle online open dagen zijn gegeven. Nu is het tijd om te kiezen, want naar welke school ga je volgend jaar? Midden in de coronapandemie moeten leerlingen uit groep 8 een keuze maken voor de toekomst. In de podcast De Keuze nemen we je mee in deze bijzondere tijd voor 'groep achters'.

In de RTV Oost postcastserie De Keuze praten we met leerlingen uit groep 8 en hun ouders en met docenten en mentoren. We luisteren mee als leerlingen hun schooladvies krijgen, zijn erbij als een school een online open dag houdt en volgen een groep leerlingen die als VIP's een tour door hun toekomstige school maken. En we horen welke keuze de leerlingen uiteindelijk maken en vooral ook: waarom.

Aflevering 3 - De Keuze

In de derde aflevering van podcast De Keuze gaan we kiezen. Na alle online open dagen moet er uiteindelijk één school gekozen worden. De groep achters vertellen wat voor hen de doorslaggevende factor is. De één kreeg van de school "een goed gevoel", de ander kijkt naar het soort onderwijs of naar de afstand.

Een kleine school is belangrijk, omdat ze dan veel aandacht hebben voor mijn diabetes. Roan (11) uit Olst

Kleine school

We volgen onder andere de 11-jarige Roan uit Olst. In Olst is geen middelbare school en daarom kan Roan kiezen uit scholen in Deventer, Wijhe of Zwolle. Roan heeft van vier verschillende scholen de online open dagen bekeken, maar hij was er al vrij snel uit. Hij kiest voor de Cappelenborg in Wijhe, omdat dat een kleine school is én omdat de school een medisch team heeft.

"Een kleine school is belangrijk omdat ze dan veel aandacht hebben voor mijn diabetes. Ze hebben een team voor alle kinderen die iets hebben en dat vind ik wel fijn. Anders kan ik flauwvallen en dan doet niet iedereen er iets aan." Voor Roan is het dus belangrijk dat zijn docenten en klasgenoten weten hoe ze met zijn diabetes moeten omgaan.

