Automobilist omgekomen bij eenzijdig ongeluk in Staphorst

Bij een eenzijdig ongeluk in Staphorst is vanmiddag een automobilist om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de Berkenstouwe.

Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. De auto is met de zijkant tegen een boom gebotst. De politie heeft de weg afgesloten en de Verkeers Ongevallen Analyse doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

In de auto zat ook een hond. Het dier is overgedragen aan de dierenambulance. Of het dier gewond is geraakt is niet bekend.