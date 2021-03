Oud-verkenners bieden excuses aan voor 'positie Omtzigt, functie elders'

"Er zijn slechts twee mensen verantwoordelijk voor het bestaan en de inhoud van het memo en dat zijn wij, ondertekenaars van deze brief."

Debat

De twee zeggen "in alle deemoed" bereid te zijn om in debat met de Tweede Kamer "nadere inlichtingen" te geven. Voor woensdag staat een debat in de Kamer over de geklapte verkenning gepland.

Bij de naam Omtzigt stonden de woorden "functie elders". Dat wekte bij velen de indruk dat er werd geprobeerd van een uitgesproken volksvertegenwoordiger, die deze maand met veel stemmen werd herkozen, af te komen.

Niet aan verkenners

"We willen hier heel duidelijk over zijn: dit had niet mogen gebeuren", schrijven de twee ex-verkenners. "Dit had niet mogen gebeuren omdat de heer Omtzigt een gekozen volksvertegenwoordiger is. Dit had niet mogen gebeuren omdat het vanzelfsprekend niet aan verkenners is zich te bemoeien met mogelijke personele aangelegenheden." Ze noemen hun eigen optreden "zeer ongepast".

Jorritsma en Ollongren zeggen dat geen van de fractievoorzitters die ze spraken Omtzigt heeft genoemd