PEC Zwolle laat negen spelers vertrekken, onder wie Van Duinen, Lam en Misidjan

Daarnaast lopen ook de huurcontracten van Thomas Buitink, Immanuel Pherai, Benson Manuel en Slobodan Tedic af. Van de eerste drie neemt Zwolle ook afscheid. Tedic wordt waarschijnlijk opnieuw gehuurd. De optie in het contract van doelman Mike Hauptmeijer is wel gelicht en de club is in gesprek met Bram van Polen om nog een zestiende seizoen aan zijn totaal toe te voegen. Ook met Thomas van den Belt wordt gesproken.

Metamorfose

Technisch manager Mike Willems over de keuze van de club: "Onze selectie ondergaat komende zomer een metamorfose. Deze keuze wordt bewust gemaakt, omdat we samen met de nieuwe trainer voor een frisse start gaan. Om de transformatie kracht bij te zetten, dienen we nu eerst van deze spelers afscheid te nemen, waarmee we in ons salarishuis ruimte creëren. Van de vertrekkende spelers waren we met Virgil Misidjan en Benson Manuel graag verder gegaan, alleen is dat op dit moment financieel onhaalbaar gebleken. Met Slobodan Tedic en Manchester City zijn we in gesprek en verwacht ik wel tot een nieuwe overeenkomst te komen."