Dag Kamerstukken, dag debatten, dag Den Haag; Hallo koeien!

Vier Overijsselse Kamerleden nemen vandaag afscheid van de Tweede Kamer. Omdat ze op 17 maart niet werden herkozen, of omdat ze de politiek vaarwel zeggen. Dat laatste geldt voor CDA'er Maurits von Martels, die zich terugtrok als kandidaat vanwege een onverkiesbare plek op de lijst. We volgen hem op zijn laatste dag als Kamerlid. Te beginnen in... de stal, tussen de koeien.

Het is kwart voor zes in de ochtend. Maurits von Martels stapt de deur uit. Niet om in de auto richting Den Haag te gaan - het formele afscheid als Kamerlid is pas vanmiddag - maar om de koeien te melken. Zo zien zijn dagen er uit, tegenwoordig. En in de toekomst, gaat hij weer fulltime boeren?

"Voorlopig wel", zegt Von Martels tussen het melken door. "Van hieruit ga ik wel om me heen kijken. Stel dat er iets heel interessants voorbij komt, in het openbaar bestuur, in de sport of de agrarische sector. Dan houd ik mijn ogen daar wel voor open. Maar ik ga eerst de komende maanden nadenken over mijn toekomst"

Boerenverstand

Von Martels, melkveehouder en voormalig wethouder in Dalfsen, wilde het 'boerenverstand' terugbrengen in Den Haag. Is dat gelukt? Von Martels zelf denkt van wel: "Meer boerenverstand nam ik dagelijks mee naar Den Haag. Ik denk wel dat dat gelukt is." Maar klaar in Den Haag is hij nog niet. Toch is vandaag zijn laatste dag als Kamerlid.

"Ik heb zo het gevoel dat dit niet de laatste keer is dat ik naar het Binnenhof ga. Het is voorlopig de laatste keer, maar ik sluit écht niet uit dat ik in de toekomst nog eens op de lijst sta."

Is dat dan op de lijst van het CDA? De partij die Von Martels voor deze verkiezingen op een onverkiesbare plaats wilde zetten, waarna hij zich terugtrok? "Dat ligt wel voor de hand. Tenzij zij zeggen: we hebben hem niet meer nodig. Dan ga ik elders kijken. Ik hoop toch ooit nog als landbouw-woordvoerder actief te zijn in Den Haag."

Vier jaar geleden, op 23 maart 2017, werd Maurits von Martels beëdigd als Tweede Kamerlid. Von Martels stond toen op plek 44 van de CDA-kandidatenlijst, maar kwam dankzij voorkeursstemmen toch in de Kamer. Voor de verkiezingen van dit jaar had zijn partij plek 39 in gedachten voor het stemmenkanon uit Dalfsen. Von Martels was daarover zwaar teleurgesteld en bedankte voor de eer.

Nog drie Overijsselaars weg

Behalve Von Martels beleven nog drie Overijsselaars vandaag hun laatste dag als Kamerlid: Frank Futselaar (SP) uit Zwolle, Roy van Aalst (PVV) uit Hengelo en Wim-Jan Renkema (GroenLinks) uit Steenwijk.

Voor de vier vertrekkende Kamerleden komen er in de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer maar twee terug. Daardoor zijn er na vandaag nog maar zes in plaats van acht Overijsselse Kamerleden. Dat is een ondervertegenwoordiging, want op basis van het inwonertal van de provincie zouden tien Kamerleden een goede representatie vormen.

Nieuwkomers

De nieuwkomers zijn Caroline van der Plas en Thom van Campen. Van der Plas komt uit Deventer en haalde als lijsttrekker de kiesdrempel met haar BoerBurgerBeweging. Van Campen was met zijn zestiende plek op de kandidatenlijst van de VVD een zekerheidje.

Pieter Omtzigt, Hilde Palland (beiden CDA), Daniël Koerhuis (VVD) en Edgar Mulder (PVV) zaten de afgelopen vier jaar al in de Kamer, en blijven daar. Zij werden op 17 maart allen herkozen als Kamerlid.