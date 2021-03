Bezwaar tegen gedeeltelijke demping Dinkel verworpen

De Raad van State oordeelt dat de man op te grote afstand van dit gebied woont en daarom geen bezwaar kan maken. Alleen als je in of direct naast een Natura 2000-gebied woont, kun je bezwaar maken tegen een ingreep in dat gebied. Dan is namelijk je leefomgeving in het geding. De bezwaarmaker woont bijna twee kilometer verwijderd van de rivier.

De demping van een recht stuk van ongeveer 200 meter rivier is onderdeel van een provinciaal beheerplan. De bedoeling is om de Dinkel een natuurlijker verloop te geven en zo nieuwe natuur langs de oevers laten ontstaan. De rivier wordt omgeleid. Het gedempte stukje wordt een fietspad. Het wordt een nu nog ontbrekende schakel in het recreatieve LAGA-fietspad tussen Gronau en Losser.