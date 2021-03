Restaurant Het Seminar in Zenderen blij met groene Michelinster: "Een belangrijke waardering"

"Het voelt geweldig en het is echt een beloning voor ons." Eigenaar Willem Bokhove en chef-kok Jelle Wagenaar van restaurant Het Seminar in Zenderen hadden de groene Michelinster voor duurzame gastronomie eigenlijk helemaal niet verwacht, maar ze zijn enorm blij. Vandaag kreeg het restaurant tijdens de presentatie van de Michelinsterren deze nieuwe award.

Het geheim achter het succes van het restaurant in het voormalige seminarie? Het restaurant is zelfvoorzienend, daardoor is het menu van dag tot dag anders. Eigenaar Bokhove en meester-kok Wagenaar kozen voor een eigenwijze gastronomische benadering. Alles in eigen beheer. Daarvoor werd grond achter het restaurant aangekocht, werden dieren gekocht, een moestuin aangelegd en een eigen kaasmakerij opgericht. Alles in eigen hand.

Van de grond tot de mond Eigenaar Willem Bokhove van Het Seminar

Meer dan biefstuk alleen

Zelfvoorzienend zijn vraagt om een creatieve keukenbrigade. Chef-kok Wagenaar: "We slaan een andere weg in dan andere restaurants. Wat groeit en bloeit bepaalt het menu. Daar staat dus niet elke dag biefstuk op. Wagenaar weet dat een beperkt aanbod van bijvoorbeeld het vlees dwingt over andere dingen na te denken die de smaakpapillen van de gasten ook op een aangename manier kunnen verrassen.

De huidige lockdown geeft het restaurant de gelegenheid om extra gewassen te poten en het welzijn van de dieren nog meer te vergroten, maar het liefst maken ze in de keuken natuurlijk de mooie, duurzame, gerechten voor de gasten. Dat moet nog even wachten. De waardering van Michelin voor duurzame keuken is een opsteker, misschien wel een opmaat naar een 'echte' Michelinster. De eigenaar en de chef-kok durven er sinds vandaag over te dromen.