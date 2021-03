Ludieke actie gemeente Kampen vindt geen gehoor door 1 april

Kampen, de hartelijke Hanzestad. Dat gevoel van hartelijkheid wil de gemeente voortaan beter benadrukken. Mensen zijn van harte welkom in de stad.

Om dat gevoel wat extra's te geven, deelt de gemeente vanaf donderdag gratis deurbellen uit met het geluid van het Kamper carillon. Alvast voor later; als de coronamaatregelen versoepeld worden en mensen weer bij elkaar op visite mogen gaan.

1 april, kikker in je bil

Maar donderdag is het 1 april en daarom worden alle reclame-uitingen voor de deurbel met een korreltje zout genomen. De gemeente krijgt vrijwel geen aanmeldingen binnen en dreigt nu met honderden voorgeprogrammeerde deurbellen het schip in te gaan. Aanmelden kan via: doemijdiedeurbel.nl

Kampen wil laten zien dat de deurbellen met het Kamper geluid ook echt bestaan. Opdat mensen zich toch zullen opgeven voor zo'n uniek exemplaar.

De voorgeprogrammeerde deurbel van de stad Kampen (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Dit is dus geen 1 april grap Roeland Tameling, gemeente Kampen

'Traditie opbouwen'

"1 april is zo'n flauwe dag waarop er meestal flauwe grapjes gemaakt worden. In Kampen proberen we een traditie op te bouwen dat we op 1 april juist iets doen wat leuk en grappig is, maar ook echt waar. Twee jaar geleden hadden we een koeienverkiezing georganiseerd op 1 april. Daar kwam ook niemand op af. En toch werd het een hele leuke en gezellige dag waarop de mooiste koe van Kampen is gekozen", vertelt Roeland Tameling, citymarketeer van Kampen.

Dit is volgens Tameling ook zo'n actie. "Ook dit is geen grap."

De stad als merk

Tameling beschrijft de gedachte achter de deurbel. "De stad Kampen is een merk. Je hebt als merk altijd een logo en een huisstijl waarin je de brieven opmaakt. Zo heb je ook een audiologo. Kampen heeft dat speciaal voor de stad en haar inwoners laten maken door een professioneel bureau. En dat geluid hebben we op die deurbellen gezet."

De gemeente heeft de bellen ingekocht in China en binnen de stadsgrenzen worden de bellen één voor één voorgeprogrammeerd. Je kunt kiezen uit tien verschillende geluiden. Van het Kamper carillon, een stoomboot met het Kamper deuntje tot zelfs een speciaal voor Kampen ontwikkelde tune. Voor een goede luisteraar is in die tune het geluid van schepen te horen en het orgel van de Bovenkerk, maar ook het Kamper treintje klinkt erin door.

Citymarketeer Roeland Tameling met zijn deurbel (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Burgemeester

De bedoeling is dat burgemeester Bort Koelewijn op donderdag 1 april de eerste tien deurbellen persoonlijk gaat afleveren. Net als marketingman Roeland Tameling heeft ook de burgemeester het Kamper geluid als ringtone op zijn mobiele telefoon geïnstalleerd.

Nu is de hoop gevestigd op de Kamper inwoner. Dat iedere Kampenaar zijn eigen stad hoort zodra de deurbel gaat.