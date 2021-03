Actieplan om fietsendiefstal aan te pakken in Enschede

Dat verklaart volgens D66 ook de dalende politiecijfers als het gaat om fietsendiefstal. CDA-raadslid Ten Vergert noemde de halvering ambitieus, maar volgens raadslid Tillema van D66 is dat nodig. "Wij in Enschede steken met kop en schouders met cijfers fietsendiefstal boven anderen uit, enkele jaren geleden zelfs boven Utrecht. De lat mag hoog van mij."

Stadswachten

Ook ChristenUnie en VVD zijn kritisch over de haalbaarheid van het voorstel, met name over de inzet van stadswachten of politie. "Er moet wel mankracht zijn om dit voorstel uit te voeren." Wethouder Van Houdt juicht het plan van D66 toe en benadrukte dat het vooralsnog gaat om een plan, over de uitvoering kan nog gesproken worden.

Enschede Anders steunde de motie niet, voor haar valt de aanpak onder veiligheid. "Als dit ten koste gaat van de aanpak van huiselijk geweld of iets anders, dan vind ik dat wel heel lastig."

Het voorstel van D66 om serieus werk te maken van fietsendiefstallen werd besproken tijdens de behandeling van de Fietsvisie. Volgens D66 wordt maar bij één op de zeven gestolen fietsen aangifte gedaan. ‘In werkelijkheid is het aantal fietsendiefstallen in onze stad zeer hoog, is dat ook al jaren het geval en groeit het probleem eerder dan dat het kleiner wordt”, aldus D66.

Meer lokfietsen

Fietsenhandelaren hebben al allerlei maatregelen bedacht, zoals meer bewaakte stallingsruimte en veel meer gebruik maken van lokfietsen. ‘Want een stad kan alleen een echte fietsstad zijn als je fiets er na het boodschappen doen ook nog staat.’