Wat vind jij: Wat heb jij afgelopen jaar vooral gehamsterd?

De onbetwiste lijstaanvoerder, met een omzetstijging van 180 procent, is rijst. Ook onmisbaar bleken etenswaren als soep en knakworsten, groenten in pot (of blik), diepvriespatat en pasta.

Van de niet eetbare producten bleken tissues, persoonlijke hygiëneartikelen als zeep en (uiteraard) wc-papier het populairst. Opmerkelijk was dat met name pepermunt en andere 'frissertjes' de hardste klappen kregen. "Doordat we minder naar het werk gaan en minder mensen ontmoeten, hebben we blijkbaar minder behoefte aan een frisse adem," aldus Frank Smit namens het onderzoeksbureau.

